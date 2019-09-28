Политика
РИА НовостиПушков оценил последствия высказываний Зеленского о Меркель
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter критические высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, сделанные в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
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Пушков предрек Зеленскому проблемы из-за слов о «говорливой Меркель»
Московский Комсомолецвчера в 12:42
Пушков: «После публикации беседы с Трампом Зеленского могут ждать трения с Берлином»
Комсомольская правдавчера в 21:33
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 00:31, Вашингтон
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27
Киберспорт
Warface: новый класс персонажа и планы по развитию игры до конца года
Игромания.ру вчера в 08:01
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Политика
Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны.
Известия вчера в 23:19
Политика
Порошенко встревожился из-за отставки Волкера
Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Взгляд.ру вчера в 04:28
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
РИА Новости вчера в 07:25
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Политика
В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон
Известия вчера в 21:37
Наука
Частицы пластика нашли в чайных пакетиках
Одноразовые пакетики для чая оказались одним из главных источников полимерных микрочастиц, которые попадают в Мировой океан вместе со сточными водами.
Москва 24 вчера в 21:23
Экономика
Минфин США отрицает планы о делистинге китайских компаний
В настоящее время Минфин США не планирует проводить делистинг компаний из Китая со своих бирж, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя казначейства Монику Кроули.
Коммерсантъ вчера в 19:39
Общество
В МЧС заявили об отсутствии запрета курить на балконах
Подписанное главой правительства Дмитрием Медведевым постановление об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курить на балконах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
РБК вчера в 08:12
Религия
Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 11:13
Политика
В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
Известия вчера в 02:14
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета вчера в 05:50
Авто
ТОП-10 крупнейших иностранных компаний на территории России
В журнале "Форбс" был опубликован рейтинг современных самых крупнейших брендов в Российской Федерации по количеству прибыли в прошлом году.
Car.ru 25 сентября в 22:46
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 27 сентября в 11:35
Здоровье
Ученые назвали полезные для здоровья сердца продукты
По данным врачей, сохранению здоровья сердца будет способствовать употребление в пищу фасоли, кураги и орехов, в которых содержится большое количество калия и магния, а также отказ от жирного мяса в пользу рыбы, морепродуктов или птицы.
REGNUM 00:26
Шоу-бизнес
Ольга Бузова про концерт во Владивостоке: было столько накладок
Исполнительница, концерт которой в столице ДФО прошёл в пятницу, 27 сентября, сообщила о тёплом приёме во Владивостоке в историях в «Инстаграм».
Восток-Медиа 27 сентября в 19:58
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова ни в чем не отказывает 6-летнему сыну
Бывшая участница проекта «Дом-2», а ныне преуспевающая бизнесвумен Евгения Феофилактова в одиночку воспитывает 6-летнего сына Даниэля, в котором буквально души не чает.
Bimru.ru 27 сентября в 03:23
Авто
Началось производство новых автобусов ЛиАЗ для Подмосковья
ЛиАЗ запустил производство новых автобусов к концу 2020 года.
32CARS.ru 27 сентября в 06:59
Политика
Член Европарламента прокомментировал отзыв лицензии у «112 Украина»
Британский депутат Европарламента Нейтан Гилл прокомментировал решение лишить лицензии телеканал "112 Украина" на эфирное вещание.
Народные новости вчера в 21:36
Происшествия
Взорвавшееся в Южной Корее судно с россиянами попало на видео
Lenta.ru вчера в 04:22
Энергетика
Казахстан планирует подписать соглашение с Минском о поставках нефти
Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что казахстанская сторона намерена подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
RT на русском 27 сентября в 01:38
Футбол
Головин помог «Монако» разгромить «Брест» в чемпионате Франции
Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции.
Известия вчера в 19:59
Музыка
Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста
Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru вчера в 09:00
Армия и оружие
Сирия потребовала вывода войск США и Турции
Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.
РИА Новости вчера в 11:54
Авто
УАЗ «Патриот» для армии остался без «автомата»
Военные версии УАЗ Патриот отличаются от гражданского аналога увеличенной грузоподъемностью на каждую ось, что в сумме составляет 200 кг.
Car.ru 27 сентября в 09:10
Автоспорт
У Квята в Сочи снова отказал мотор
ProstoProSport вчера в 05:40
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Происшествия
Подросток в Дагестане организовал убийство отца
Известия вчера в 17:58