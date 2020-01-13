Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, назвавшего договор о границе с Россией от 2014 года нарушающим конституцию Эстонии.

Пушков оценил позицию Эстонии по договору о границе с Россией

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