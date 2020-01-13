Политика

ИзвестияИзвестияПушков оценил позицию Эстонии по договору о границе с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, назвавшего договор о границе с Россией от 2014 года нарушающим конституцию Эстонии.
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Пушков нашел неувязку в словах эстонского политика о границе с Россией

РИА Новости19:19

Пушков указал на двусмысленность позиции Эстонии по границе с РФ

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Эстония увидела в договоре о границе с Россией противоречие конституции

Взгляд.ру06:55

В Госдуме назвали договор о границе выгодным для Эстонии и граждан

РЕН ТВ10:12

Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией

Вести.Ru07:12

Спикер парламента Эстонии назвал пограндоговор с Россией противоречащим конституции

ТАСС07:03

Пушков оценил позицию Эстонии по договору о границе с Россией

Известия17:01
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Общество

FT: Nissan ускорил разработку плана по выходу из альянса с Renault

Автопроизводитель Nissan ускорил разработку плана по возможному выходу из альянса с Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в руководстве компании.
Коммерсантъ 20:33
Армия и оружие

Сатановский иронично ответил на слова Турчинова о вине РФ в крушении Boeing

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал слова украинского политика о причастности РФ к авиакатастрофе в Иране.
NewInform 12:01
Происшествия

Рената Литвинова пристыдила сбившую ее автомобилистку

Водителем Mercedes оказалась 28-летняя девушка, которая и заявила, что актриса была в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 12:07
Происшествия

На Дальнем Востоке снова «заминировали» образовательные учреждения

Коммерсантъ 19:52
Происшествия

Известная модель выпала из окна в центре Москвы

В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Москва 24 вчера в 15:43
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс вчера в 11:09
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники домой

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники, где она проходила курс лечения.
Мойка78 17:20
Общество

Жителя Татарстана арестовали за видео с вымышленным судом над Путиным

Ямадаев проходит фигурантом по делу о призывах к терроризму из-за видеозаписи, на которой происходит вымышленный суд над президентом России Владимиром Путиным, пресс-секретарём главы государства Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
News.ru вчера в 09:52
Экономика

«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
РИА Новости вчера в 22:56
Политика

Миллер оценил способность России достроить «Северный поток-2»

РБК 07:06
Гаджеты

Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro получат ОС Android 10

Напоминаем, что это пока только публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 для пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro китайского рынка.
ToDay News Ufa вчера в 01:02
Общество

Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов на связь

Сотовый оператор "Мегафон" повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") - с 16 января, соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года.
РИА Новости 21:11
Кино

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Кассовые сборы фильма «Холоп», который вышел в прокат 26 декабря 2019 года, превысили 2 млрд рублей.
АБН 10 января в 05:45
Экономика

Какие акции принесли убыток в прошлом году

РБК Quote выделила 7 российских акций, которые могли принести инвесторам убыток в 2019 году.
РБК 02:00
Происшествия

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем.
Газета.Ru 17:40
Хоккей

«Флорида» забросила 8 шайб «Торонто», Дадонов отметился передачей

«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уверенно обыграла «Торонто» — 8:4. У хозяев дубль оформил Майк Хоффман.
Спорт-Экспресс 21:52
Общество

Семь стран лишились права голоса в ООН

Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
BFM.ru 10:06
Политика

Экс-президент Польши призвал Варшаву признать правду об Освенциме

Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Варшаве следовало пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима.
Газета.Ru 21:00
Общество

В Австралии скинули с воздуха тонны моркови и картофеля для кенгуру

РБК 08:11
Здоровье

Трансплантолог Каабак назвал недостатки законопроекта о донорстве

По словам руководителя отделения трансплантации органов детям Национального исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, проект закона о донорстве органов содержит недостатки.
Ореанда-Новости 10 января в 05:00
Шоу-бизнес

Принц Уильям заявил, что принц Гарри стал ему чужим

Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отреклись от британского престола.
Pravda.Ru 09:35
Кино

Названы номинанты на получение антипремии «Золотая малина»

В список худших актеров этого года включены Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, также отметился среди коллег Киану Ривз, не смог избежать номинации Джерард Батлер.
Дни24 11:21
Экономика

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
РИА Новости 16:06
Общество

СКР: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления

В июле 2018 г. в ЦАР погибли трое российских журналистов: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.
Ведомости 16:38
Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе

Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
Слово и Дело вчера в 09:48
Политика

Благодаря усилиям России боевые действия в Ливии были остановлены

Положить конец противостоянию удалось после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 8 января.
Государственные Вести вчера в 18:00
Экономика

Saudi Aramco увеличила стоимость своего IPO до $29,4 млрд

Благодаря реализации дополнительного пакета акций Saudi Aramco увеличила стоимость своего IPO до $29,4 млрд.
Коммерсантъ 10:47
Происшествия

Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила

Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Известия 10:52
Шоу-бизнес

Галина Польских прокомментировала сообщения о своей госпитализации

Восьмидесятилетняя Народная артистка России Галина Александровна Польских лично опровергла ранее прошедшую в ряде СМИ информацию о своей госпитализации.
Российская газета 09:52
Общество

«Касперский» зафиксировал всплеск атак русских хакеров на банки в Африке

В 2020 году «Лаборатория Касперского» зафиксировала «волну целевых атак на крупные банки нескольких стран Тропической Африки», сообщили РБК в пресс-службе компании.
РБК 21:00
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