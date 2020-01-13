Политика
ИзвестияПушков оценил позицию Эстонии по договору о границе с Россией
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, назвавшего договор о границе с Россией от 2014 года нарушающим конституцию Эстонии.
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Общество
FT: Nissan ускорил разработку плана по выходу из альянса с Renault
Автопроизводитель Nissan ускорил разработку плана по возможному выходу из альянса с Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в руководстве компании.
Армия и оружие
Сатановский иронично ответил на слова Турчинова о вине РФ в крушении Boeing
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал слова украинского политика о причастности РФ к авиакатастрофе в Иране.
Происшествия
Рената Литвинова пристыдила сбившую ее автомобилистку
Водителем Mercedes оказалась 28-летняя девушка, которая и заявила, что актриса была в состоянии алкогольного опьянения.
Происшествия
Известная модель выпала из окна в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из клиники домой
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники, где она проходила курс лечения.
Общество
Жителя Татарстана арестовали за видео с вымышленным судом над Путиным
Ямадаев проходит фигурантом по делу о призывах к терроризму из-за видеозаписи, на которой происходит вымышленный суд над президентом России Владимиром Путиным, пресс-секретарём главы государства Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Экономика
«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
Гаджеты
Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro получат ОС Android 10
Напоминаем, что это пока только публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 для пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro китайского рынка.
Общество
Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов на связь
Сотовый оператор "Мегафон" повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") - с 16 января, соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Кассовые сборы фильма «Холоп», который вышел в прокат 26 декабря 2019 года, превысили 2 млрд рублей.
Экономика
Какие акции принесли убыток в прошлом году
РБК Quote выделила 7 российских акций, которые могли принести инвесторам убыток в 2019 году.
Происшествия
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем.
Хоккей
«Флорида» забросила 8 шайб «Торонто», Дадонов отметился передачей
«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уверенно обыграла «Торонто» — 8:4. У хозяев дубль оформил Майк Хоффман.
Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Политика
Экс-президент Польши призвал Варшаву признать правду об Освенциме
Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Варшаве следовало пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима.
Здоровье
Трансплантолог Каабак назвал недостатки законопроекта о донорстве
По словам руководителя отделения трансплантации органов детям Национального исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, проект закона о донорстве органов содержит недостатки.
Шоу-бизнес
Принц Уильям заявил, что принц Гарри стал ему чужим
Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отреклись от британского престола.
Кино
Названы номинанты на получение антипремии «Золотая малина»
В список худших актеров этого года включены Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, также отметился среди коллег Киану Ривз, не смог избежать номинации Джерард Батлер.
Экономика
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Общество
СКР: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления
В июле 2018 г. в ЦАР погибли трое российских журналистов: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе
Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
Политика
Благодаря усилиям России боевые действия в Ливии были остановлены
Положить конец противостоянию удалось после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 8 января.
Экономика
Saudi Aramco увеличила стоимость своего IPO до $29,4 млрд
Благодаря реализации дополнительного пакета акций Saudi Aramco увеличила стоимость своего IPO до $29,4 млрд.
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Шоу-бизнес
Галина Польских прокомментировала сообщения о своей госпитализации
Восьмидесятилетняя Народная артистка России Галина Александровна Польских лично опровергла ранее прошедшую в ряде СМИ информацию о своей госпитализации.
Общество
«Касперский» зафиксировал всплеск атак русских хакеров на банки в Африке
В 2020 году «Лаборатория Касперского» зафиксировала «волну целевых атак на крупные банки нескольких стран Тропической Африки», сообщили РБК в пресс-службе компании.