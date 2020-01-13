Политика

ИзвестияИзвестияПушков оценил позицию Эстонии по договору о границе с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, назвавшего договор о границе с Россией от 2014 года нарушающим конституцию Эстонии.
Читать в источнике
Комментировать835

Подробнее о событии

Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией

Вести.Ru07:12

Пушков оценил позицию Эстонии по договору о границе с Россией

Известия17:01

В Госдуме назвали договор о границе выгодным для Эстонии и граждан

РЕН ТВ10:12

В Госдуме оценили высказывания эстонских политиков о пограничном договоре

Красная весна10:35

Пушков нашел неувязку в словах эстонского политика о границе с Россией

РИА Новости19:19

Спикер парламента Эстонии назвал пограндоговор с Россией противоречащим конституции

ТАСС07:03

Эстония увидела в договоре о границе с Россией противоречие конституции

Взгляд.ру06:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 20:55, Ашберн
Происшествия

На Дальнем Востоке снова «заминировали» образовательные учреждения

Коммерсантъ 19:52
Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» появятся ЛГБТ‑персонажи

ToDay News Ufa 10 января в 04:59
Происшествия

Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
РИА Новости 17:08
Кино

Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»

ФАН вчера в 04:21
Происшествия

На Украине переквалифицировали дело по крушению Boeing в Иране

Газета.Ru вчера в 10:23
Политика

США потребовали у Китая отказаться от иранской нефти

США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР.
Известия 20:17
Происшествия

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости 17:09
Футбол

Слуцкий ввел в «Рубине» систему штрафов

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ввел в клубе систему штрафов, которой раньше у казанцев не было.
Sportbox.RU 13:39
Политика

Климкин назвал Украину сырьевым придатком

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна является сырьевым придатком, об этом он написал в своем Twitter.
РИА Новости 20:43
Политика

Меркель призвала довести до конца «Северный поток-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести до конца строительство газопровода «Северный поток-2», передает «Интерфакс».
Lenta.ru вчера в 10:51
Политика

Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

РИА Новости вчера в 08:05
Кино

Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США

Невские Новости вчера в 21:42
Общество

Семь стран лишились права голоса в ООН

Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
BFM.ru 10:06
Киберспорт

DkPhobos: «Команда Энви сделала Gambit 3-4 подарка»

Казалось, что команда Pandas была сильнее все-таки по драфту.
Cyber.sports.ru 10 января в 15:20
Общество

Роспотребнадзор рассказал о профилактике болезни Альцгеймера

Специалисты Роспотребнадзора решили дать несколько советов о профилактике болезни Альцгеймера, которая приводит к слабоумию в пожилом возрасте.
Discover24 03:17
Экономика

Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»

Счетная палата проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
ТАСС 16:13
Общество

Горбачев призвал отменить длинные выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
РИА Новости вчера в 16:36
Происшествия

Сбитая в день рождения Рената Литвинова заявила, что была трезва

Актриса и режиссер Рената Литвинова, которую в воскресенье, 12 января, сбила машина в центре Москвы, обратилась к врачу.
Вести.Ru 11:35
Политика

Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев

Правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране, заявил в субботу премьер Алексей Гончарук.
РИА Новости вчера в 13:54
Общество

FT: Nissan ускорил разработку плана по выходу из альянса с Renault

Автопроизводитель Nissan ускорил разработку плана по возможному выходу из альянса с Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в руководстве компании.
Коммерсантъ 20:33
Шоу-бизнес

Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова родила сына новому мужу

Все потому, что Мария увлеклась баскетболистом Андреем Зубковым, который младше нее на 6 лет.
Woman.ru 06:40
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, где она проходила курс лечения, однако, предполагается, что это сделано из-за «отсутствия положительной динамики в лечении».
АБН 17:53
Политика

Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
ТАСС 19:22
Общество

СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
РБК 14:59
Авто

Лондонские кэбы заменят японские минивэны

Как сообщает «РГ» стоимость кэба TX на родине — 54000 фунтов стерлингов (4 340000 рублей).
ГЛАС.RU 10 января в 11:05
Культура

Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут

ToDay News Ufa 05:19
Футбол

«Реал» выиграл Суперкубок Испании

"Реал" выиграл 4:1 и в 11 раз завоевал Суперкубок Испании, розыгрыш которого впервые проходил в Саудовской Аравии.
Вести.Ru 15:50
Общество

Сапожников сделал замечание отделу рекламы администрации Читы

Руководитель администрации Читы Александр Сапожников сделал замечание отделу рекламы мэрии из-за плохой работы с рекламными конструкциями.
Zab.RU 19:27
Армия и оружие

Иранские военные атаковали американских наёмников на северо-востоке Сирии

Иранские военные нанесли удары по американским наёмникам на северо-востоке Сирии.
Avia.pro вчера в 19:01
Происшествия

В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек

В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.
РБК вчера в 22:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное