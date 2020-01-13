Политика
ИзвестияПушков оценил позицию Эстонии по договору о границе с Россией
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, назвавшего договор о границе с Россией от 2014 года нарушающим конституцию Эстонии.
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Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появятся ЛГБТ‑персонажи
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Кино
Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»
Происшествия
На Украине переквалифицировали дело по крушению Boeing в Иране
Политика
США потребовали у Китая отказаться от иранской нефти
США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР.
Происшествия
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
Футбол
Слуцкий ввел в «Рубине» систему штрафов
Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ввел в клубе систему штрафов, которой раньше у казанцев не было.
Политика
Климкин назвал Украину сырьевым придатком
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна является сырьевым придатком, об этом он написал в своем Twitter.
Политика
Меркель призвала довести до конца «Северный поток-2»
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести до конца строительство газопровода «Северный поток-2», передает «Интерфакс».
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Кино
Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США
Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Киберспорт
DkPhobos: «Команда Энви сделала Gambit 3-4 подарка»
Казалось, что команда Pandas была сильнее все-таки по драфту.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о профилактике болезни Альцгеймера
Специалисты Роспотребнадзора решили дать несколько советов о профилактике болезни Альцгеймера, которая приводит к слабоумию в пожилом возрасте.
Экономика
Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»
Счетная палата проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
Происшествия
Сбитая в день рождения Рената Литвинова заявила, что была трезва
Актриса и режиссер Рената Литвинова, которую в воскресенье, 12 января, сбила машина в центре Москвы, обратилась к врачу.
Политика
Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев
Правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране, заявил в субботу премьер Алексей Гончарук.
Общество
FT: Nissan ускорил разработку плана по выходу из альянса с Renault
Автопроизводитель Nissan ускорил разработку плана по возможному выходу из альянса с Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в руководстве компании.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова родила сына новому мужу
Все потому, что Мария увлеклась баскетболистом Андреем Зубковым, который младше нее на 6 лет.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из клиники
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, где она проходила курс лечения, однако, предполагается, что это сделано из-за «отсутствия положительной динамики в лечении».
Политика
Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
Общество
СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
Авто
Лондонские кэбы заменят японские минивэны
Как сообщает «РГ» стоимость кэба TX на родине — 54000 фунтов стерлингов (4 340000 рублей).
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Футбол
«Реал» выиграл Суперкубок Испании
"Реал" выиграл 4:1 и в 11 раз завоевал Суперкубок Испании, розыгрыш которого впервые проходил в Саудовской Аравии.
Общество
Сапожников сделал замечание отделу рекламы администрации Читы
Руководитель администрации Читы Александр Сапожников сделал замечание отделу рекламы мэрии из-за плохой работы с рекламными конструкциями.
Армия и оружие
Иранские военные атаковали американских наёмников на северо-востоке Сирии
Иранские военные нанесли удары по американским наёмникам на северо-востоке Сирии.
Происшествия
В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек
В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.