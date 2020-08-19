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RT на русском
RT на русском

Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну

Пушков назвал невиданным событием введение личных санкций в отношении главы государства, с которым установлены дипломатические отношения. Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Лукашенко внесли в список из 32 лиц, которым предлагается запретить въезд в страну.В источнике
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Газета.Ru

Литва запретит Лукашенко въезд в страну

Газета.Ru01:29
ТАСС

МИД РФ: санкции Литвы против Лукашенко доказывают вмешательство Запада в дела Белоруссии

ТАССвчера в 15:35
RT на русском

Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну

RT на русском19:50
Московский Комсомолец

В МИД РФ прокомментировали решение Литвы запретить Лукашенко въезд

Московский Комсомолецвчера в 16:43
РИА Новости

МИД Литвы запретил Лукашенко въезд в страну

РИА Новостивчера в 15:07
Эхо Москвы

МИД Литвы внес Александра Лукашенко и еще 31 белорусского чиновника в список невъездных

Эхо Москвы22:09
Lenta.ru

МИД России нашел доказательство вмешательства Запада в дела Белоруссии

Lenta.ruвчера в 15:00
КП - Беларусь

МИД Литвы: «Лукашенко и еще 31 белорусскому чиновнику запрещен въезд в страну»

КП - Беларусь00:11

Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса

Ранее профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о противопоказаниях к применению вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском22:45
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ФРС решила в дальнейшем поддерживать экономику США

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) в ходе июльского заседания отмечали высокую неопределенность в отношении перспектив экономики США в связи с пандемией коронавируса, свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) 28-29 июля.
Интерфакс00:42

СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
ТАСС00:46
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Адвокат Ефремова допустил причастность хакеров к ДТП с участием актера

Адвокат актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, Эльман Пашаев представил в Пресненский суд Москвы отзыв специалиста, по словам которого в автотехнической экспертизе не рассмотрены все возможные версии аварии.
Forbesвчера в 09:52
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СБУ пыталась похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса

"Федеральной службой безопасности РФ в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ", - говорится в релизе.
РИА Новости02:35