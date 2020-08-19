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RT на русском
RT на русском

Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну

Пушков назвал невиданным событием введение личных санкций в отношении главы государства, с которым установлены дипломатические отношения. Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Лукашенко внесли в список из 32 лиц, которым предлагается запретить въезд в страну.В источнике
Алексей Пушковроссийский общественный деятель
Личные санкции против главы государства, с которым есть дипотношения, это не просто скандал — это невиданно. Вводя санкции против Лукашенко, в Вильнюсе прекрасно знают: такого рода санкции — это повод как минимум для отзыва посла Белоруссии и для понижения уровня дипотношений с Литвой.
Подробнее о событии
Lenta.ru

Пушков обвинил Литву в попытке свержения Лукашенко

Lenta.ru19:15
RT на русском

Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну

RT на русском19:50
Газета.Ru

Пушков обвинил Литву в намерении свергнуть Лукашенко

Газета.Ru19:49
РБК

Пушков заявил о желании властей Литвы свергнуть Лукашенко

РБК21:08
РИА Новости

Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко

РИА Новости19:01
Известия

Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко

Известия18:05
РЕН ТВ

Пушков назвал неслыханными санкции Литвы против Лукашенко

РЕН ТВ17:33

Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в разговоре с послом РФ Виктором Коронелли подтвердил заинтересованность в как можно более скором получении российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.
Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса
ТАСС17:49
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Под Красноярском прошли испытания нового двигателя для ракеты «Сибирь»

Огневые тесты с использованием жидких компонентов в НКК запланировали на конец осени 2020 г. По задумке авторов проекта, ракета-носитель "Сибирь" в будущем будет доставлять на орбиту коммерческие спутники и грузы до 1 тонны.
ТВК17 августа в 23:54
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Офицер ВМС США заявил об отсталости российского флота

Журнал Forbes опубликовал мнение отставного офицера ВМС США и политолога Брэдфорда Дисмьюкеса, согласно которому, в случае военного конфликта между США и Россией, у американского флота нет необходимости в охране своих конвоев, которые перевозят военные грузы в Европу, так как в открытом море российские корабли не представляют для них никакой опасности.
Военное деловчера в 08:10
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Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию

Бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор рассказал, что президент Дональд Трамп интересовался в 2018 году, можно ли продать Пуэрто-Рико или обменять на Гренландию.
Российская газета17:34
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Сотрудников приморского Минпромторга заподозрили во взятках

Как установлено в ходе следствия, с 2018 по 2020 годы одно из должностных лиц Минпромторга через группу посредников получало деньги от различных юридических лиц за решения о продлении и выдаче лицензий на продажу алкоголя, в также за то, что не принимало меры по привлечению к административной ответственности предпринимателей, совершивших нарушения в сфере реализации алкоголя.
Российская газета21:34
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Обама назвал президентство Трампа реалити-шоу и похвалил Байдена

Экс- президент США Барак Обама назвал президентство действующего американского лидера Дональда Трампа реалити-шоу и дал самую высокую оценку качествам бывшего вице-президента Джозефа Байдена.
Московский Комсомолец21:56
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