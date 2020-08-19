Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну
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Пушков назвал невиданным событием введение личных санкций в отношении главы государства, с которым установлены дипломатические отношения. Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Лукашенко внесли в список из 32 лиц, которым предлагается запретить въезд в страну.В источнике
Личные санкции против главы государства, с которым есть дипотношения, это не просто скандал — это невиданно. Вводя санкции против Лукашенко, в Вильнюсе прекрасно знают: такого рода санкции — это повод как минимум для отзыва посла Белоруссии и для понижения уровня дипотношений с Литвой.
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