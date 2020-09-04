Пушков оценил предупреждение США в отношении РФ из-за Белоруссии
Москва, 4 сентября 2020, 05:40 — REGNUM Попытка давления на Москву в рамках геополитического противостояния между Россией и США скрывается за предупреждением помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джорджа Кента российским властям, считает глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.В источнике
Госдеп утверждает, что в Белоруссии не идет речь о геополитическом соревновании между США и Россией, и тут же выступает с угрозами в адрес Москвы, которые говорят об обратном: США рассматривают ситуацию в Белоруссии именно с точки зрения ослабления позиций России. Ясно, как день.
С чего всё началось
Российский сенатор Алексей Пушков у себя в Twitter
оценил угрозу ухудшения отношений с США, о которой ранее заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.
Подробнее о событии