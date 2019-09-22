Политика
ИзвестияПушков оценил призыв Трампа к ЕС выделять больше денег Украине
Призыв президента США Дональда Трампа к странам Европы выделять больше средств на помощь Украине свидетельствует о желании Вашингтона переложить ответственность за «чемодан без ручки», которым стал Киев, на других. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.
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Это с одной стороны. А с другой - призыв Трампа говорит о невысоком месте Украины в системе приоритетов главы США. Оттого он и хочет переложить заботу о ней на плечи европейцев. Как чемодан без ручки - бросить жалко, а нести не хочется. Пусть лучше несут европейские союзники.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости 13:45
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