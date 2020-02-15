Политика

Вести.RuВести.RuПушков оценил реакцию британцев на слова Путина

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.
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Пушков вспомнил Зеленского в связи с однополыми семьями

Национальная служба новостей08:43

Пушков сравнил ответ МИД Британии на слова Путина об однополых семьях с шуткой Зеленского

Газета.Ru06:42

Пушков ответил на заявление британского МИД о словах Путина про родителей

REGNUM06:11

Реакция Лондона на слова Путина напомнила Пушкову шутку Зеленского

РИА Новости05:42

Пушков не понял пафоса МИД Британии по поводу слов Путина про «папу и маму»

Красная весна05:07

Пушков ответил МИД Британии в споре о наименовании родителей

ФедералПресс03:11

Пушков оценил реакцию МИД Британии на слова Путина о «маме и папе»

News.ru02:57
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 15:27, Ашберн
Происшествия

В Калининграде мужчина застрелил семейную пару

РИА Новости 14:27
Армия и оружие

Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году

Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.
RT на русском 13 февраля в 13:27
Общество

В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
РИА Новости 05:14
Политика

Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.
РБК 07:02
Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
Мой Брянск 09:08
Космос

Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида

Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
Вечерняя Москва вчера в 19:59
Происшествия

Брошенных в Шереметьево детей передали матери

Российская газета 13 февраля в 23:52
Политика

Мексика передумала покупать российские военные вертолеты

Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Lenta.ru вчера в 15:07
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

iReactor 13 февраля в 17:32
Биатлон

Тихонов: Логинов не тренировался с командой, это его и спасло

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
Нева Спорт 11:50
Общество

Пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров

Известия 05:36
Политика

США заявили о срыве проекта «Северный поток-2»

Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что Россия не сможет завершить строительство газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море.
Коммерсантъ 14:24
Шоу-бизнес

После концерта в Брянске Ольгу Бузову под руки увели со сцены

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
РИА Стрела 12:53
Происшествия

Полиция Тольятти проверяет, почему к дому завезли землю с могил

Полиция начала проверку после сообщения о том, что к одному из жилых домов в Тольятти привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.
BFM.ru 11:55
Общество

Власти Москвы согласовали марш памяти Бориса Немцова

Говорит Москва 11:26
Происшествия

Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером

РИА Новости 12 февраля в 19:38
Футбол

Клопп сочувствует Гвардьоле и игрокам «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на решение УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от участие в еврокубках на два сезона.
Спорт-Экспресс 15:11
Политика

В МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о ЧВК России в Ливии

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о присутствии бойцов частной военной компании (ЧВК) в Ливии.
Газета.Ru 13:13
Происшествия

Группа российских туристов попала под лавину на курорте в Грузии

РБК 13:27
Футбол

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч Серии А с «Брешией»

«Ювентус» на странице клуба в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 24-го тура итальянской Серии А с «Брешией».
Чемпионат 14:48
Футбол

Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем»

Газета.Ru 14:21
Политика

Зеленский выступил за совместное патрулирование границы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Мюнхене рассказал, что поднимал на встрече «нормандской четвёрки» вопрос обеспечения безопасности подготовки выборов в Донбассе.
News.ru 08:43
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета 13 февраля в 14:47
Спорт

Брянский лыжник Большунов занял пятое место в гонке на «Ски Туре»

Городской телеканал (Брянск) 14:07
Политика

Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену

Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Газета.Ru 13:03
Здоровье

Из поликлиник в России исчезнут стоматологи и психологи

С 15 февраля в России начнут действовать утвержденные Минздравом поправки в Положение об организации первичной медико-санитарной помощи, согласно которым в структуре российских поликлиник появятся терапевтические, процедурные и диагностические отделения, но исчезнут кабинеты стоматологии.
Взгляд.ру 10:52
Шоу-бизнес

Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
News.ru вчера в 07:35
Политика

В Крыму назвали условие для проведения украинских выборов

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе "и в Крыму".
ТАСС 08:35
Технологии

Предустановка на гаджеты российского ПО начнется с поисковых систем

Первыми программами, которые будут предустанавливаться на гаджеты во исполнении измененного осенью 2019 года федерального закона "О защите прав потребителей" обязательной предустановкой российского ПО станут поисковые системы и навигаторы.
МонаВиста вчера в 12:08
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