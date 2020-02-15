Политика
Вести.RuПушков оценил реакцию британцев на слова Путина
Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.
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Происшествия
В Калининграде мужчина застрелил семейную пару
Армия и оружие
Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году
Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.
Общество
В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Политика
Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
Космос
Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
Происшествия
Брошенных в Шереметьево детей передали матери
Политика
Мексика передумала покупать российские военные вертолеты
Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Биатлон
Тихонов: Логинов не тренировался с командой, это его и спасло
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
Политика
США заявили о срыве проекта «Северный поток-2»
Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что Россия не сможет завершить строительство газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море.
Шоу-бизнес
После концерта в Брянске Ольгу Бузову под руки увели со сцены
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Происшествия
Полиция Тольятти проверяет, почему к дому завезли землю с могил
Полиция начала проверку после сообщения о том, что к одному из жилых домов в Тольятти привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.
Общество
Власти Москвы согласовали марш памяти Бориса Немцова
Происшествия
Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером
Футбол
Клопп сочувствует Гвардьоле и игрокам «Манчестер Сити»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на решение УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от участие в еврокубках на два сезона.
Политика
В МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о ЧВК России в Ливии
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о присутствии бойцов частной военной компании (ЧВК) в Ливии.
Футбол
Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч Серии А с «Брешией»
«Ювентус» на странице клуба в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 24-го тура итальянской Серии А с «Брешией».
Футбол
Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем»
Политика
Зеленский выступил за совместное патрулирование границы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Мюнхене рассказал, что поднимал на встрече «нормандской четвёрки» вопрос обеспечения безопасности подготовки выборов в Донбассе.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Спорт
Брянский лыжник Большунов занял пятое место в гонке на «Ски Туре»
Политика
Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену
Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Здоровье
Из поликлиник в России исчезнут стоматологи и психологи
С 15 февраля в России начнут действовать утвержденные Минздравом поправки в Положение об организации первичной медико-санитарной помощи, согласно которым в структуре российских поликлиник появятся терапевтические, процедурные и диагностические отделения, но исчезнут кабинеты стоматологии.
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Политика
В Крыму назвали условие для проведения украинских выборов
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе "и в Крыму".
Технологии
Предустановка на гаджеты российского ПО начнется с поисковых систем
Первыми программами, которые будут предустанавливаться на гаджеты во исполнении измененного осенью 2019 года федерального закона "О защите прав потребителей" обязательной предустановкой российского ПО станут поисковые системы и навигаторы.