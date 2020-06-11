Политика
RT на русскомПушков оценил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил решение Кремля не приглашать украинского лидера Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
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Не было ни одного основания приглашать Зеленского на Парад Победы. Были все основания этого не делать. Более того: приглашение было бы на 100% отклонено, но стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельВзгляд.ру вчера в 22:34
с чего всё началось
У России не было ни одной причины приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москву, написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.РБКвчера в 21:32
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Пушков оценил решение Кремля не приглашать Зеленского на парад Победы
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