с чего всё началось

Не было ни одного основания приглашать Зеленского на Парад Победы. Были все основания этого не делать. Более того: приглашение было бы на 100% отклонено, но стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил решение Кремля не приглашать украинского лидера Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.

Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на парад Победы

Общество Раскрыты способы мошенников по взлому бесконтактных платежей Руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин в беседе с РИА Новости раскрыл несколько способов мошенников по взлому карт, поддерживающих бесконтактную оплату.

Политика США обвинили Россию в провокации турецкой интервенции в Ливии Госдепартамент США обвинил Россию во вмешательстве в дела Ливии — в страну якобы перебрасывают российскую военную технику и бойцов «ЧВК Вагнера».

Политика США намерены сосредоточиться на стратегической конкуренции с Россией В законопроекте содержится декларация о том, что долгосрочная стратегическая конкуренция с Россией является основным приоритетом обороны США и требует дополнительных инвестиций и инициатив по сдерживанию.

Авто Поставки электрокаров Volkswagen ID.3 в Европу начнутся в сентябре Volkswagen сообщил, что первые поставки полностью электрического хэтчбека ID.3 начнутся в Европе в сентябре этого года.

Экономика Правительство РФ выделит 12 млрд рублей на поддержку семей с детьми Мишустин сообщил, что правительство рассмотрит вопрос об увеличении субсидий регионам РФ на выплаты ежемесячных пособий для малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет.

Гаджеты Из Intel ушёл Джим Келлер, ведущий разработчик процессорных архитектур Компания Intel объявила, что известный разработчик процессорных архитектур Джим Келлер (Jim Keller) 11 июня 2020 года подал в отставку по собственному желанию.

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 212

Происшествия Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пройдут 11 июня в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области. 323

Экономика Великобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусом Министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами возможность увеличить налоги для богатых граждан.

Общество Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет «Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения», — говорится в докладе ООН.

Общество В Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот день в регионе откроются торгово-развлекательные центры. 41

Общество В Ростовской области с 12 июня снят ряд ограничений В видеообращении глава региона рассказал о том, что с 12 июня могут вернуться к работе парикмахерские, прачечные, ателье, химчистки, стоматологии, рекламные и кадровые бюро, агентства недвижимости, а также магазины, торгующие авто- и мототехникой. 84

Футбол Форлан оценил игровые качества Смолова Бывший форвард "Атлетико", "Манчестер Юнайтед" и сборной Уругвая Диего Форлан поделился мнением об игровых качествах российского нападающего "Сельты" Фёдора Смолова.

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,4K

Спорт Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.

Общество ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России "Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания". 223