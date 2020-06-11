с чего всё началось

Не было ни одного основания приглашать Зеленского на Парад Победы. Были все основания этого не делать. Более того: приглашение было бы на 100% отклонено, но стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил решение Кремля не приглашать украинского лидера Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.

Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на парад Победы

Армия и оружие Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина Командующим ВМС Украины назначен уроженец Севастополя, воевавший в Донбассе контр-адмирал Алексей Неижпапа, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. 2

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Общество Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей. 236

Происшествия СК по Московской области сообщил об аресте криминального авторитета Следственный комитет по Московской области объявил, что суд удовлетворил его ходатайство и заключил под стражу 56-летнего местного жителя, который почти три десятилетия занимал высшее положение к криминальной иерархии. 80

Кино Индиана Джонс назван величайшим киногероем в истории Журнал Empire провел опрос своих читателей и выяснил, кого их киногероев можно считать величайшим в истории. 19

Экономика Банки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян Клиенты могут не выходить на связь в течение двух дней по разным причинам — кто-то находится в роуминге за границей, кто-то вне зоны доступа, а некоторые с подозрением относятся к любым звонкам из банков, предполагая, что им звонят мошенники. 154

Экономика Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2% Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного. 17

Политика Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга". 14

Политика Журналист из Франции заявил, что США угрожает участь СССР Париж, 12 июня 2020, 07:16 — REGNUM Ситуация с распадом Советского Союза может повториться в США, считает обозреватель французской газеты Le Figaro Николя Бавре в своей статье, посвященной ситуации в США.

Гаджеты Смартфоны Oppo Reno4 и Reno4 Pro поступают в продажу у себя на родине Сегодня в продажу на территории Китая поступают смартфоны Oppo Reno4 и Reno4 Pro, которые получили однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 765G, экраны OLED, аккумуляторы емкостью 4000 мА·ч и поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Смартфон Oppo Reno4 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти стоит 422 долларов, версия с 256 ГБ флэш-памяти оценена в 465 долларов.

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Происшествия Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области. 323

Здоровье Жена сообщившего о вспышке коронавируса врача родила здорового ребенка Жена китайского врача Ли Вэньляна, первым сообщившего о вспышке в Ухане коронавируса и погибшего от COVID-19, родила здорового сына.

Здоровье От коронавируса умер главный врач железнодорожной больницы Барнаула Умер главный врач железнодорожной больницы Барнаула Александр Зальцман. У него был диагностирован коронавирус.

Экономика Российскими антисептиками интересуются в США и ЕС Российскими антисептиками и дезинфекторами интересуются в США и Европейском союзе, сообщили РИА Новости в компаниях-производителях данной продукции. 3

Происшествия Сотрудники ГИМС спасли рыболовов-любителей в Долинском районе Из Стародубского к месту происшествия немедленно выдвинулись сотрудники ГИМС Долинского района на спасательном катере.

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Энергетика МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). 266

Политика Республиканцы предложили ввести санкции против России Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы". 2,1K