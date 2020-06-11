Политика
RT на русскомПушков оценил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил решение Кремля не приглашать украинского лидера Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Читать в источнике
Оценить327
Не было ни одного основания приглашать Зеленского на Парад Победы. Были все основания этого не делать. Более того: приглашение было бы на 100% отклонено, но стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельВзгляд.ру вчера в 22:34
с чего всё началось
У России не было ни одной причины приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москву, написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.РБКвчера в 21:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Пушков оценил решение Кремля не приглашать Зеленского на парад Победы
Rambler News Serviceвчера в 07:09
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 00:47, Ашберн
Происшествия
В Праге облили краской памятник Черчиллю
Известия вчера в 16:42
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Армия и оружие
Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина
Командующим ВМС Украины назначен уроженец Севастополя, воевавший в Донбассе контр-адмирал Алексей Неижпапа, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Взгляд.ру вчера в 13:05
Здоровье
Медик рассказала об опасности холодных рук и ног
Доктор медицинских наук Светлана Трофимова сообщила, что, если у человека постоянно мерзнут руки и ноги - это один из признаков ослабления иммунитета.
Газета.Ru вчера в 23:05
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня вчера в 03:01
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ 10 июня в 15:56
Общество
Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
RT на русском вчера в 11:57
Происшествия
СК по Московской области сообщил об аресте криминального авторитета
Следственный комитет по Московской области объявил, что суд удовлетворил его ходатайство и заключил под стражу 56-летнего местного жителя, который почти три десятилетия занимал высшее положение к криминальной иерархии.
Российская газета вчера в 23:47
Кино
Индиана Джонс назван величайшим киногероем в истории
Журнал Empire провел опрос своих читателей и выяснил, кого их киногероев можно считать величайшим в истории.
Культуромания вчера в 13:15
Общество
В Минпросвещения назвали сроки выдачи аттестатов школьникам
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что большая часть российских школьников получат аттестаты 11 июня.
Газета.Ru вчера в 07:35
Экономика
Банки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян
Клиенты могут не выходить на связь в течение двух дней по разным причинам — кто-то находится в роуминге за границей, кто-то вне зоны доступа, а некоторые с подозрением относятся к любым звонкам из банков, предполагая, что им звонят мошенники.
Lenta.ru вчера в 02:20
Экономика
Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2%
Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного.
РБК вчера в 14:02
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Политика
Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым
По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика
Журналист из Франции заявил, что США угрожает участь СССР
Париж, 12 июня 2020, 07:16 — REGNUM Ситуация с распадом Советского Союза может повториться в США, считает обозреватель французской газеты Le Figaro Николя Бавре в своей статье, посвященной ситуации в США.
REGNUM 00:16
Гаджеты
Смартфоны Oppo Reno4 и Reno4 Pro поступают в продажу у себя на родине
Сегодня в продажу на территории Китая поступают смартфоны Oppo Reno4 и Reno4 Pro, которые получили однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 765G, экраны OLED, аккумуляторы емкостью 4000 мА·ч и поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Смартфон Oppo Reno4 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти стоит 422 долларов, версия с 256 ГБ флэш-памяти оценена в 465 долларов.
iXBT.com 00:33
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
Здоровье
Жена сообщившего о вспышке коронавируса врача родила здорового ребенка
Жена китайского врача Ли Вэньляна, первым сообщившего о вспышке в Ухане коронавируса и погибшего от COVID-19, родила здорового сына.
Lenta.ru 00:05
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 10 июня в 15:16
Здоровье
От коронавируса умер главный врач железнодорожной больницы Барнаула
Умер главный врач железнодорожной больницы Барнаула Александр Зальцман. У него был диагностирован коронавирус.
Сиб.фм 00:12
Экономика
Российскими антисептиками интересуются в США и ЕС
Российскими антисептиками и дезинфекторами интересуются в США и Европейском союзе, сообщили РИА Новости в компаниях-производителях данной продукции.
ПРАЙМ вчера в 10:31
Общество
Как в стране отмечают День России в 2020 году
В пятницу, 12 июня, в РФ отмечается один из главных государственных праздников страны — День России.
RT на русском 00:30
Происшествия
МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным
Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ вчера в 06:11
Происшествия
Сотрудники ГИМС спасли рыболовов-любителей в Долинском районе
Из Стародубского к месту происшествия немедленно выдвинулись сотрудники ГИМС Долинского района на спасательном катере.
Сахалин.Инфо 00:27
Футбол
Бывший игрок «Зенита» Маурисио получит российский паспорт
Полузащитник ПАОКа Маурисио в ближайшее время получит российский паспорт и перестанет считаться легионером в РПЛ.На 31-летнего бразильца претендуют «Ростов» и ЦСКА.
Soccer.ru вчера в 12:04
Энергетика
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ
Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Известия 10 июня в 04:12
Политика
Республиканцы предложили ввести санкции против России
Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета вчера в 02:40
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
BFM.ru 00:27
Общество
РБК: Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников
Администрация президента отменила удаленный режим работы для сотрудников, сообщили источники РБК.
Коммерсантъ 00:33