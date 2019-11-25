Энергетика
REGNUMПушков оценил решимость «Нафтогаза» на годовой договор с Газпромом
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания допускает заключение договора по транзиту газа с Газпромом на один год.
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Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Кино
Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»
Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Экономика
В России могут объявить кредитную амнистию
С 1 января 2020 года в России могут объявить кредитную амнистию.
Происшествия
Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Транспорт
Путин объявил название для трассы Москва — Санкт-Петербург
На открытии платной автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом президент Владимир Путин объявил, что она будет носить название «Нева».
Армия и оружие
Армия Сирии освободила от террористов четыре деревни в провинции Идлиб
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
Хоккей
«Вегас» поместил Зыкова на драфт отказов
«Вегас» отправил нападающего Валентина Зыкова на драфт отказов. Хоккеист отправится в АХЛ, если его не заберет другой клуб НХЛ.
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Культура
Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»
Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Здоровье
Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве
Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Баскетбол
Сборная России проведет олимпийскую квалификацию в Хорватии
С 23 по 28 июня 2020 года в Сплите за единственную путевку на Игры в Токио поборются шесть сборных: Хорватии, России, Бразилии, Мексики, Германии и Туниса.
Политика
Apple сделала Крым российским в приложении «Погода»
Американская корпорация Apple устранила ошибку в своем приложении «Погода»: теперь Крым и Севастополь отображаются как российская территория, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Авто
Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер
Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Общество
Названы города России с лучшим качеством жизни
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной
Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык.
Футбол
«Зенит» огласил состав на матч Лиги чемпионов с «Лионом»
Футбол
Путин рассказал об особом значении Евро-2020
Президент России Владимир Путин рассказал об особенности предстоящего чемпионата Европы 2020 года.
Общество
У дочери заместителя Рогозина нашли недвижимость в США
Дочь первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Юрия Урличича Диана стала владелицей земельного участка в городе Беллеэр-Бич (штат Флорида, США) в 2011 году, когда ей было 14 лет.
Экономика
Стоимость акций «Яндекса» установила исторический рекорд
Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже достигла нового исторического максимума, следует из материалов торгов.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок
В своем исследовании Nielsen фиксирует новый тренд — высокий уровень распространения нелегальных сигарет в крупнейших мегаполисах: в Москве их доля достигает 7,3%, в Санкт-Петербурге — 6%. Столичные регионы заняли первую и вторую позицию по абсолютным объемам продаж нелегальной табачной продукции, исходя из совокупного объема рынка.
Авто
Объявлены цены на Lada Vesta 2020 модельного года
На официальном сайте Lada опубликованы цены на седаны и универсалы Vesta 2020 модельного года.
Культура
Пресняков-старший назвал идеального кандидата на «Евровидение-2020»
Музыкант Владимир Пресняков-старший рассказал, кто, по его мнению, должен представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в следующем году.
Наука
В России разработают водородные зарядные устройства
Ученые Центра компетенций НТИ "Новые и портативные источники энергии" на базе Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН, Черноголовка) разрабатывают зарядные устройства на основе водорода, которые смогут обеспечивать участников многодневных экспедиций в Арктику энергией в течение нескольких месяцев, сообщает агентство ТАСС.
Наука
Испаряется и плохо усваивается: ученые раскритиковали йодирование соли
Йод имеет свойство испаряться при нарушении условий хранения (темное и сухое место, отсутствие воздействия на соль прямых солнечных лучей), помимо этого, есть потери от кулинарной и тепловой обработки.