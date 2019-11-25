Энергетика

REGNUMREGNUMПушков оценил решимость «Нафтогаза» на годовой договор с Газпромом

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания допускает заключение договора по транзиту газа с Газпромом на один год.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:41, Ашберн
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