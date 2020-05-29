Политика

Российская газетаРоссийская газетаПушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Предложение первого президента Украины о создании европейской коалиции против России не может быть реализовано. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ.
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Пушков оценил слова Кравчука о способе «остановить Россию»

RT на русском20:48

Пушков отреагировал на слова Кравчука о способе «остановить Россию»

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Экс-президент Украины назвал единственный способ остановить РФ

URA.Ru12:31

Пушков оценил слова Кравчука о способе остановить «агрессивные дела» России

Lenta.ru16:51

Первый президент Украины назвал способ «остановить Россию»

РБК15:05

Пушков оценил слова Кравчука о способе остановить «агрессию» России

Известия15:48

Кравчук назвал способ остановить российскую «агрессию»

РИА Новости20:13
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Общество

В Москве на Петровке, 38 возобновились задержания

Днем в пятницу, 29 мая, в центре Москвы полиция задержала еще нескольких человек, вышедших на одиночные пикеты у здания ГУ МВД на Петровке, 38 в поддержку ранее задержанных коллег.
Московский Комсомолец 08:15
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Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com 10:05
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Политика

СМИ узнали о «горячем споре» Трампа и Меркель о «Северном потоке - 2»

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе устроили горячий спор насчет газопровода "Северный поток - 2", НАТО и Китая.
Газета.Ru 20:55
Экономика

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия 11:24
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Армия и оружие

Китай считает Польшу самым важным инструментом США против России

Китайское издание «Феникс» назвало Польшу «прихвостнем Соединенных Штатов» и главным инструментом Вашингтона в борьбе с Россией.
Военное дело 02:09
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Игры

Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 миллионов копий

3DNews вчера в 16:22
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Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Военное дело 11:31
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Шоу-бизнес

Тарзан нашел работу по «половой специальности»

Профиль 04:27
Происшествия

На Украине возбудили уголовные дела после стрельбы в Киевской области

РИА Новости 10:04
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Авто

Компактный электрокар Wuling из Китая поступил в продажу

В Китае начался прием заказов на электрокар Wuling Hongguang Mini EV, который является разработкой совместного предприятия SAIC-GM-Wuling.
CarsWeek.ru вчера в 12:38
Общество

Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса в России

Сохранение ограничительных мер, которые необходимы для соблюдения социальной дистанции, позволит предотвратить новую вспышку COVID-19.
РИА Новости 19:42
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
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Общество

В Омской области ослабят режим самоизоляции

Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 12:09
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Общество

В Норвегии заявили о бесполезности карантина

Норвегия могла обойтись без введения строгих ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, заявила изданию The Spectator директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг.
Рамблер вчера в 07:41
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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
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Футбол

Перед сердечным приступом Рональд Куман проехал 96 км на велосипеде

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал, что предшествовало его госпитализации 3 мая из-за проблем с сердцем.
Чемпионат 21:47
Общество

Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера

Напоминаем, что о попадании Кайли Дженнер в рейтинг самых молодых миллиардеров сообщили в марте 2019 года.
Gazeta.SPb 14:42
5
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 18:54
Шоу-бизнес

Моргенштерн показал, как выглядел год назад

Артист показал, как он выглядел еще год назад.
АМИТЕЛ 04:42
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,9K
Общество

В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане

РИА Новости 18:57
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Происшествия

Белый дом на время закрыли из-за протестов после гибели афроамериканца

Из-за протестов, возникших из-за погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, не надолго был закрыт Белый Дом, сообщил телеканал Fox News.
Телеканал 360° 22:06
Наука

Погубивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом

Угол падения астероида составлял приблизительно 60 градусов по отношению к горизонту. Астероид летел к Земле с северо-востока.
Evo-rus.com 27 мая в 13:50
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Политика

Зеленского не пригласили на парад Победы в Москву

Коммерсантъ 14:34
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Происшествия

Экс-председателя Новосибирского облсуда отдали Следственному комитету

Сегодня, 29 мая, Высшая квалификационная комиссия судей рассматривала вопрос об уголовном преследовании бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной.
Atas.info 07:55
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Общество

Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер

РИА Новости 09:15
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Общество

Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы

Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 13:15
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Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 13:00
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Энергетика

Кабмин Украины повысит цены на электроэнергию для населения

Программа опубликована на сайте Кабмина и каждый может лично ознакомиться с тем, как министры будут «помогать» народу.
Новостной фронт 08:13
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