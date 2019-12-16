Политика
РИА НовостиПушков оценил шутку Зеленского в ответ на слова Путина о газе
Сенатор Алексей Пушков заявил о превосходстве России над Украиной в газовом споре. Так он прокомментировал в своем Twitter шутливую реплику президента Украины Владимира Зеленского в ответ на слова российского лидера Владимира Путина о газе.
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Наука
Ученые определили любимый цвет мухи цеце
Ученым удалось определить цвет, который нравится мухам цеце.
Общество
Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии
Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Армия и оружие
Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США
15 декабря Эрдоган заявил, что в случае введения Вашингтоном санкций в отношении республики Анкара может закрыть для США авиабазу Инджирлик, где хранятся американские ядерные бомбы B61, и базу Кюреджик, которая является частью системы ПРО НАТО в Европе.
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Экономика
Компании предупредили Медведева о риске замедления цифровой экономики
Создание государственного интегратора на базе «Сколково», которое поручил проработать председатель правительства Дмитрий Медведев, замедлит развитие цифровой экономики и лишит частные компании необходимого финансирования, уверены участники рынка.
Общество
Виктор Томенко рассказал, станет ли 31 декабря в Алтайском крае выходным днем
Все больше глав регионов принимают решение о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на 31 декабря.
Политика
Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой
Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
Общество
В Приморье у озера Хасан поисковики обнаружили четыре танка
Бойцы Поискового объединения "АвиаПоиск" приморского регионального отделения "Поискового движения России", работая у озера Хасан, нашли четыре танка Красной армии, погибших в боях с японцами в 1938 году.
Общество
Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки
Политика
Володин оценил призыв объявить Курилы частью Японии
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Энергетика
На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС
«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
Армия и оружие
Назван срок полного перехода ракетных войск на современные комплексы
Полностью перевооружить российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на современные ракетные комплексы планируется к 2024 году.
Происшествия
В Приморье полиция изъяла целый арсенал незаконного оружия
Полиция задержала двух жителей села Покровка, у которых было изъято более 600 единиц различных боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия разного калибра, комбинированное охотничье ружьё, три гладкоствольных ружья, капсюли для патронов, части нарезного огнестрельного оружия.
Общество
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
Футбол
Кокорин и Мамаев уехали отдыхать за границу
Финансы
Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам
16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Гаджеты
ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865
Компания ZTE представит смартфон Axon 10s Pro – первое устройство в мире на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865.
Происшествия
Из-за тумана в аэропорту Владивостока задержали более 10 рейсов
В аэропорту Владивостока густой туман привел к задержке взлета и посадки более десяти рейсов, пишет ТАСС.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит впервые показал сына
Турецкий актер и манекенщик Бурак Озчивит в апреле этого года стал отцом. Фахрие Эвджен родила супругу мальчика, которого назвали Караном.
Футбол
Гвардиола: «Если Артета хочет уйти, мы открыты для диалога»
Политика
Час пробил: США толкнули мировую торговлю в хаос и суету
Апелляционный суд Всемирной торговой организации является (а точнее уже являлся) важнейшим орган, который должен разбираться в бизнес-спорах по торговле.
Политика
В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян
Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
Футбол
«Цирк, а не клуб». Бакари Санья раскритиковал лондонский «Арсенал»
Бывший защитник лондонского «Арсенала» Бакарья Санья выступил с жёсткой критикой в адрес своей бывшей команды.