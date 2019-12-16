Сенатор Алексей Пушков заявил о превосходстве России над Украиной в газовом споре. Так он прокомментировал в своем Twitter шутливую реплику президента Украины Владимира Зеленского в ответ на слова российского лидера Владимира Путина о газе.

Пушков оценил шутку Зеленского в ответ на слова Путина о газе

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