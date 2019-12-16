Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков оценил шутку Зеленского в ответ на слова Путина о газе

Сенатор Алексей Пушков заявил о превосходстве России над Украиной в газовом споре. Так он прокомментировал в своем Twitter шутливую реплику президента Украины Владимира Зеленского в ответ на слова российского лидера Владимира Путина о газе.
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Пушков оценил шутку Зеленского в ответ на слова Путина о газе

РИА Новости18:39

Пушков оценил ответ Зеленского на слова Путина по поводу газа

RT на русском20:52

Пушков оценил ответ Зеленского на стишок Путина про газ

URA.Ru19:49

Пушков оценил шутку Зеленского про газопровод

Известия19:38

Пушков рассказал, чем станет украинский газопровод без газа

REGNUM19:53

Сенатор Пушков серьезно ответил на штуку Зеленского про газ

РЕН ТВ19:52

"А у нас газопровод, вот!": Пушков предсказал будущее украинской трубы без русского газа

Царьград21:46
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Александра Цекало тайно вышла замуж

ИнфоСМИ 11:55
Наука

Ученые определили любимый цвет мухи цеце

Ученым удалось определить цвет, который нравится мухам цеце.
Актуальные Новости 13 декабря в 12:50
Общество

Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости вчера в 07:42
Армия и оружие

Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

15 декабря Эрдоган заявил, что в случае введения Вашингтоном санкций в отношении республики Анкара может закрыть для США авиабазу Инджирлик, где хранятся американские ядерные бомбы B61, и базу Кюреджик, которая является частью системы ПРО НАТО в Европе.
Lenta.ru 21:33
Политика

В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Lenta.ru 16:19
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Футбол

В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца

Известия 21:12
Экономика

Компании предупредили Медведева о риске замедления цифровой экономики

Создание государственного интегратора на базе «Сколково», которое поручил проработать председатель правительства Дмитрий Медведев, замедлит развитие цифровой экономики и лишит частные компании необходимого финансирования, уверены участники рынка.
РБК 22:00
Общество

Виктор Томенко рассказал, станет ли 31 декабря в Алтайском крае выходным днем

Все больше глав регионов принимают решение о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на 31 декабря.
Алтапресс 20:06
Политика

Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
РБК 18:18
Общество

В Приморье у озера Хасан поисковики обнаружили четыре танка

Бойцы Поискового объединения "АвиаПоиск" приморского регионального отделения "Поискового движения России", работая у озера Хасан, нашли четыре танка Красной армии, погибших в боях с японцами в 1938 году.
Российская газета 20:42
Общество

Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки

РИА Новости 09:30
Политика

Володин оценил призыв объявить Курилы частью Японии

РИА Новости 14:58
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru 20:22
Энергетика

На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС

«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
REGNUM 09:39
Армия и оружие

Назван срок полного перехода ракетных войск на современные комплексы

Полностью перевооружить российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на современные ракетные комплексы планируется к 2024 году.
Lenta.ru 17:45
Происшествия

В Приморье полиция изъяла целый арсенал незаконного оружия

Полиция задержала двух жителей села Покровка, у которых было изъято более 600 единиц различных боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия разного калибра, комбинированное охотничье ружьё, три гладкоствольных ружья, капсюли для патронов, части нарезного огнестрельного оружия.
REGNUM 19:23
Общество

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
РИА Новости 11:46
Футбол

Кокорин и Мамаев уехали отдыхать за границу

Взгляд.ру 09:18
Финансы

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка.
Ведомости 16:04
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости 05:54
Гаджеты

ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865

Компания ZTE представит смартфон Axon 10s Pro – первое устройство в мире на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865.
UfaTime.ru 15:44
Происшествия

Из-за тумана в аэропорту Владивостока задержали более 10 рейсов

В аэропорту Владивостока густой туман привел к задержке взлета и посадки более десяти рейсов, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России 21:58
Происшествия

В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
BFM.ru 10:38
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит впервые показал сына

Турецкий актер и манекенщик Бурак Озчивит в апреле этого года стал отцом. Фахрие Эвджен родила супругу мальчика, которого назвали Караном.
StarHit.ru вчера в 21:00
Футбол

Гвардиола: «Если Артета хочет уйти, мы открыты для диалога»

Евро-футбол.ру 14:52
Политика

Час пробил: США толкнули мировую торговлю в хаос и суету

Апелляционный суд Всемирной торговой организации является (а точнее уже являлся) важнейшим орган, который должен разбираться в бизнес-спорах по торговле.
Sputnik Таджикистан 08:16
Политика

В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян

Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости 19:56
Футбол

«Цирк, а не клуб». Бакари Санья раскритиковал лондонский «Арсенал»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Бакарья Санья выступил с жёсткой критикой в адрес своей бывшей команды.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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Сергей Михалков
Писатель
Советский русский писатель, поэт, драматург и публицист, военный корреспондент, сценарист, баснописец, общественный деятель. Соавтор текста гимна Советского Союза и автор текста гимна Российской Федерации, председатель Союза писателей РСФСР, а с 1992 по 2008 год - председатель Международного сообщества писательских союзов. Наибольшую известность Михалкову принесли его произведения для детей.
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