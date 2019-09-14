с чего всё началось

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о давлении Франции и Германии на лидера Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он пошёл на уступки Москве.

Пушков оценил слова Кучмы о давлении ФРГ и Франции на Зеленского

Происшествия В Ярославской области произошло ДТП с автобусом Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем в Ярославской области.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала в Instagram фото в свадебном платье Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото своего свадебного образа.

Политика Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Общество С бывшего главы компании «Воентелеком» взыскали 800 миллионов рублей Решение вынес останкинский суд столицы,- пишет газета "Коммерсант". Издание отмечает, что пока Тамодин перечислил только 200 тысяч рублей.

Здоровье Французский хирург: лечение Шумахера в Париже не связано с мозгом Что касается экспериментального лечения повреждённого головного мозга стволовыми клетками, то такие исследования проводились в России, во Франции и Швеции изучали влияние стволовых клеток на болезнь Паркинсона.

Шоу-бизнес Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).

Политика Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.

Политика Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

Энергетика «Газпром» снизил поставки газа через Opal «Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.

Политика Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки» "Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.

Общество Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.

Здоровье Какой праздник отмечают 14 сентября Многим интересно, какой праздник отмечают 14 сентября Как сообщает ToDay News Ufa, ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября во многих странах отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи (World First Aid Day).

Экономика Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет «Размер материнского капитала в 2020 году увеличится также на 3,8% и составит 466 тыс. 617 руб.»,— сказала госпожа Голикова (цитата по «Интерфаксу»).

Политика Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Политика Зеленский представил нового главу Днепропетровской облгосадминистрации Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в храме Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.

Экономика Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова разделась догола ради фотосессии с конем Актриса и ведущая Анфиса Чехова приняла участие в новой фотосессии, во время которой полностью обнажилась и забралась на коня.

Экономика Силуанов прокомментировал введение новой системы пенсионных накоплений Министр финансов РФ Антон Силуанов высказался о разработанной сотрудниками ведомства новой системе добровольных пенсионных накоплений.