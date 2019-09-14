Политика
RT на русскомПушков оценил слова Кучмы о давлении ФРГ и Франции на Зеленского
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о давлении Франции и Германии на лидера Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он пошёл на уступки Москве.
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с чего всё началось
Бывший президент Украины, представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма в интервью Associated Press выразил опасения по поводу того, что на предстоящем саммите «Нормандской четверки» лидеры Франции и Германии окажут давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью пойти на уступки России.РБКвчера в 21:32
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Кучма: Франция и Германия постараются убедить Зеленского пойти на уступки РФ
Московский Комсомолецвчера в 18:48
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