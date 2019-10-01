Политика
Комсомольская правдаПушков оценил слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что эти слова можно воспринимать, как ответ на украинские и прибалтийские демарши. Дело в том, что представители Киева отказались ехать на заседание осенней сессии ПАСЕ в Страсбург из-за восстановления полномочий России в рамках объединения.
Читать в источнике
Оценить
Выступая в ПАСЕ, Макрон приветствовал возвращение России в Ассамблею. Этот и есть ответ тяжеловесов Европы на украинские и прибалтийские демарши. Если прибалты, грузины и украинцы надеялись, что их бойкот нынешней сессии ПАСЕ будет иметь последствия, то они грубо просчитались.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельRambler News Service 09:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском 16:53
Общество
Гороскоп на 1 октября: неплохой день, но бывало и лучше
Звезды предвещают неплохой день, однако бывало и лучше – будьте осторожны.
9111.ru вчера в 09:41
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Политика
Премьер Украины: Железные дороги в стране почти уничтожены
Новый премьер Украины, 35-летний Алексей Гончарук признал, что коррумпированные чиновники и непрофессиональные менеджеры фактически уничтожили железнодорожную инфраструктуру, доставшуюся республике в наследство от Советского Союза.
Российская газета 10:12
Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания
iReactor вчера в 16:40
Футбол
Дзюба заявил, что вызвал бы Карпина на дуэль
Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос, кого из мира российского футбола он вызвал бы на дуэль.
Спорт-Экспресс 04:29
Здоровье
ВОЗ: Употребление алкоголя в России снизилось на 43 процента
В результате употребление спиртного на душу населения снизилось в России на 43 процента.
Российская газета 17:28
Гаджеты
В России самые дорогие модели нового iPhone уже распроданы
МонаВиста вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Джастин Бибер показал свадебное фото с Хейли Болдуин
Джастин Бибер поделился первыми фотографиями со своей женой Хейли Бибер в понедельник.
Газета Metro 11:56
Энергетика
Эквадор объявил о выходе из ОПЕК в 2020 году
Эквадор выйдет из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2020 года.
ТАСС 13:50
Футбол
Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Бенфикой»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем Лиги чемпионов против "Бенфики" рассказал о том, как команда готовится к игре.
Pravda.Ru 10:22
Культура
Михаил Галустян стал ведущим телеканала СТС
Вокруг ТВ 14:54
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 06:18
Политика
Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»
Отмечается, что они протестуют против подписанной контактной группой по Донбассу "формулой Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе территорий ЛНР и ДНР.
Газета.Ru 14:06
Гаджеты
Раскрыты некоторые характеристики смартфона Redmi 8
Redmi 8 придет на смену Redmi 7, в котором установлен процессор Snapdragon 632 и двойная камера, но согласно изображению опубликованному на Google Play Console, в будущей новинке установили Snapdragon 439.
Astera 08:29
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 13:40
Футбол
Покер Гнабри помог «Баварии» разгромить «Тоттенхэм» в ЛЧ
Мюнхенская «Бавария» добыла крупную победу над «Тоттенхэмом» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
RT на русском 16:51
Энергетика
«Северный поток — 2» построен на 83%
RT на русском 12:22
Кино
Фильм «К звездам» возглавил российский прокат
Газета.Ru вчера в 10:37
Политика
Голландские депутаты потребовали от правительства изучить роль Украины в крушении MH17
Депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17.
ТАСС 17:25
Происшествия
Обрушение моста в Тайване попало на видео
Видео инцидента опубликовал портал Focus Taiwan. Транспортное средство рухнуло вместе с мостом и загорелось.
Lenta.ru 03:28
Армия и оружие
Трамп заявил о завершении полной модернизации ядерных сил США
Политическая Экспертиза 02:43
Армия и оружие
Российская армия получила новые танки Т-90М
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, сообщил главком Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью газете Вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 29 сентября в 17:39
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb вчера в 20:01
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Экономика
Бизнес предложил подключить к взысканию долгов частных приставов
РБК ознакомился с документом, 1 октября он рассматривался в ТПП на совещании с представителями бизнеса, банков, некредитных финансовых организаций и Минюста, рассказали РБК два участника встречи.
РБК 14:38
Общество
Бразильянку признали обладательницей самых красивых ягодиц в мире
Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез в рамках конкурса Miss BumBum 2019 была признана обладательницей самых красивых ягодиц, пишет Daily Mail.
Известия 16:07
Футбол
«Шахтер» вырвал победу у «Аталанты»
LiveSport.ru 14:51