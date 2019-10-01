Выступая в ПАСЕ, Макрон приветствовал возвращение России в Ассамблею. Этот и есть ответ тяжеловесов Европы на украинские и прибалтийские демарши. Если прибалты, грузины и украинцы надеялись, что их бойкот нынешней сессии ПАСЕ будет иметь последствия, то они грубо просчитались.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что эти слова можно воспринимать, как ответ на украинские и прибалтийские демарши. Дело в том, что представители Киева отказались ехать на заседание осенней сессии ПАСЕ в Страсбург из-за восстановления полномочий России в рамках объединения.

Пушков оценил слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ

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