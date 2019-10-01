Политика
Комсомольская правдаПушков оценил слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что география, история и культура России в основе своей европейские, и сейчас население нашей страны признает западный гуманизм. Именно поэтому глава республики положительно оценивает сохранение участия представителей Москвы в Совете Европе.
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Выступая в ПАСЕ, Макрон приветствовал возвращение России в Ассамблею. Этот и есть ответ тяжеловесов Европы на украинские и прибалтийские демарши. Если прибалты, грузины и украинцы надеялись, что их бойкот нынешней сессии ПАСЕ будет иметь последствия, то они грубо просчитались.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельRambler News Service 09:44
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Политика
Украина подписала «формулу Штайнмайера» в Минске
Украинская делегация во вторник, 30 сентября, подписала в Минске на заседании контактной группы "формулу Штайнмайера".
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Политика
Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отреагировал на выкрик грузинской журналистки.
Lenta.ru 08:06
Авто
Снимки нового Hyundai Tucson появились в Сети
Обновленный южнокорейский кроссовер Hyundai Tucson рассекретили на фотографиях в Сети.
Faktom 29 сентября в 05:49
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
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Дочь шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза устроила дома модный показ.
Газета.Ru вчера в 09:29
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Компания Great Wall начала продажи обновленного флагманского внедорожника Haval H9 в августе текущего года, а теперь производитель представил версию новинки для экстремального бездорожья.
Новые автомобили вчера в 23:42
Происшествия
Сотрудник СК умер после нападения в Москве
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Газета.Ru 06:22
Армия и оружие
Осенний призыв в России проходит по новым правилам
В этом году, по данным Генштаба, в армию отправятся более 132 тысяч новобранцев.
МИР 24 05:13
Политика
Премьер Грузии выступил за улучшение отношений с Россией
Тбилиси должен сделать все для нормализации отношений с Москвой, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
РИА Новости 10:25
Происшествия
Нападение на финский колледж совершил студент
Человеком, совершившим во вторник нападение на профессиональное училище в Финляндии в городе Куопио (Kuopio), оказался учащийся, гражданин Финляндии 1994 года рождения без судимостей.
Интерфакс 11:33
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 15:15 мск.
ТАСС вчера в 08:36
Спорт
Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене.
Ридус вчера в 15:59
Общество
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский грубо выругался в ответ на обвинения в нарушении правил дорожного движения.
Lenta.ru 10:55
Интернет
WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений
Мессенджер WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений, сообщает The Verge.
Ведомости 10:59
Футбол
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Советский спорт вчера в 06:02
Футбол
Регбистов из Грузии возмутила песня Меладзе на Кубке мира
Телеканал 360° вчера в 07:49
Политика
В офисе Зеленского изъяли документы об инциденте в Керченском проливе
Документы касаются планирования прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив.
Московский Комсомолец 09:59
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
По приглашению украинского лидера Владимира Зеленского в Киев приехал американский актёр Том Круз, заявили в пресс-службе главы государства.
RT на русском 05:01
Здоровье
Врач рассказал об опасностях кесарева сечения для ребенка
Рассуждая о разнице между естественными родами и операцией, врач призвал женщин рожать естественными путем, если есть такая возможность.
РЕН ТВ 11:43
Политика
В Госдуме прокомментировали условия ФРГ для снятия санкций с России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта о том, что для снятия или ослабления антироссийских санкций необходим прогресс в реализации минских договорённостей.
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Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Общество
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Lenta.ru 10:58
Культура
Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале
Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
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StarHit.ru вчера в 11:40