Политика

Pravda.RuPravda.RuПушков оценил стремление США обеспечить Белоруссию нефтью

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги встречи белорусского лидера Александра Лукашенко и госсекретаря США Майка Помпео, на которой Штаты заявили о готовности на 100% обеспечить Белоруссию нефтью. Российский политик назвал такой ход Помпео "узнаваемым".
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