Политика
Pravda.RuПушков оценил стремление США обеспечить Белоруссию нефтью
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги встречи белорусского лидера Александра Лукашенко и госсекретаря США Майка Помпео, на которой Штаты заявили о готовности на 100% обеспечить Белоруссию нефтью. Российский политик назвал такой ход Помпео "узнаваемым".
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США пытаются сделать с Белоруссией тоже, что и с Украиной — Алексей Пушков
Новостной фронтвчера в 10:42
Пушков ответил Помпео на обеспечение Белоруссии американской нефтью
Национальная служба новостейвчера в 10:43
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