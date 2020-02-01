Сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги встречи белорусского лидера Александра Лукашенко и госсекретаря США Майка Помпео, на которой Штаты заявили о готовности на 100% обеспечить Белоруссию нефтью. Российский политик назвал такой ход Помпео "узнаваемым".

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Шоу-бизнес Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.

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Политика Китай поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом «Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией», — сказано в заявлении МИД Китая, посвященного телефонному разговору Лаврова с Ван И.