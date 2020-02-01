Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков оценил слова Помпео о поставках нефти в Белоруссию

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
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Пушков оценил переговоры Белоруссии и США

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Пушков оценил слова Помпео о поставках нефти в Белоруссию

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Пушков ответил Помпео на обеспечение Белоруссии американской нефтью

Национальная служба новостейвчера в 10:43

США пытаются сделать с Белоруссией тоже, что и с Украиной — Алексей Пушков

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Пушков оценил «нефтяные» переговоры Минска и США

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Пушков отреагировал на заявление Помпео о поставках черного золота Минску

REGNUMвчера в 10:30

Пушков прокомментировал готовность США обеспечить Беларусь нефтью

Российская газетавчера в 11:17
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 04:23, Ашберн
Общество

Порядка 130 россиян решили покинуть Хубэй в рамках эвакуации

Пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров заявил, что к настоящему времени 130 россиян выразили готовность покинуть китайскую провинцию Хубэй в рамках эвакуации из-за коронавируса.
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В России выявили первых зараженных коронавирусом

В России впервые выявили заражение коронавирусом. Об этом сообщили вице-премьер Татьяна Голикова.
АБН 31 января в 07:44
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Задержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска

Следователи задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб человек.
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Джокович потренировался с Сафиным накануне финала Australian Open

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Матыцин назвал решение Минспорта по ВФЛА беспрецедентным

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал решение о приостановке государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) беспрецедентным.
РИА Новости 31 января в 07:07
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Общество

«Нафтогаз» призвал не продавать животных для оплаты коммунальных услуг

"Нафтогаз Украины" напомнил, что право на субсидию имеют семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг более чем 15-20% семейного бюджета и призвал не продавать животных для оплаты коммуналки, а обращаться за государственной помощью.
РИА Новости 04:05
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Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию

Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге.
РИА Новости вчера в 09:32
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Антон Миранчук опубликовал фото травмированной ноги

Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук в Instagram опубликовал пост с фотографией травмированной ноги, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:17
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

РИА Новости 03:39
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Дочь Успенской после скандала пропала на два дня

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после скандала с матерью пропала на два дня.
РЕН ТВ вчера в 13:23
Здоровье

В Забайкалье врачи повторно взяли пробы на коронавирус у двоих человек

Врачи Забайкальского края повторно взяли пробы на коронавирус у двоих человек, контактировавших с зараженным гражданином Китая.
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Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

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Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 31 января в 02:58
Общество

Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения

Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
РИА Новости 02:09
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Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Политика

Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США

США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Газета.Ru 01:50
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами Китая

Первая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах, где скончался 44-летний мужчина из Уханя.
Известия вчера в 23:04
Происшествия

В Петербурге горит здание «Лениздата»

Здание "Лениздата" загорелось в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости 02:04
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Представлен топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей

Абсолютным лидером представленной «десятки» стал компактный кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS – электрический «довесок» в его гибридной системе позволяет расходовать всего 3,95 литра на 100 километров в смешанном цикле.
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Космос

Maxar разработает для NASA робототехническую систему для спутников

Американское аэрокосмическое агентство NASA заключило контракт с компанией Maxar Technologies Inc на разработку робототехнической системы для выполнения операций на космических аппаратах.
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Овечкин обошел Мессье по количеству голов в НХЛ

Спорт-Экспресс 31 января в 22:05
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В России Skoda начала продажи кроссовера Skoda Karoq

Чешская компания Skoda объявила официальный старт продаж нового компактного кроссовера Skoda Karoq в России.
Автоновости дня 31 января в 03:13
Общество

Опубликованы переговоры рабочих перед обрушением СКК

В СМИ опубликованы переговоры рабочих, которые выполняли работы по демонтажу спортивно-культурного комплекса "Петербургский".
Московский Комсомолец вчера в 03:38
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Испанские болельщики оценили дебют Смолова за «Сельту»

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Колонна турецкой военной бронетехники пересекла границу с Сирией

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Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
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Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 30 января в 04:13
Армия и оружие

Новая технологическая цепочка позволит РФ совершить прыжок в микроэлектронике

В Российской Федерации скоро создадут Инновационную инфраструктуру поддержки и внедрения в производство электронной компонентной базы.
Территория новостей вчера в 15:38
Шоу-бизнес

Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры

Мать Андрея Аршавина планирует выселить из квартиры в Петербурге бывшую супругу футболиста Алису Казьмину.
Росбалт 30 января в 04:44
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