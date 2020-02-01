Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.

Пушков оценил слова Помпео о поставках нефти в Белоруссию

Общество Порядка 130 россиян решили покинуть Хубэй в рамках эвакуации Пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров заявил, что к настоящему времени 130 россиян выразили готовность покинуть китайскую провинцию Хубэй в рамках эвакуации из-за коронавируса.

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Общество «Нафтогаз» призвал не продавать животных для оплаты коммунальных услуг "Нафтогаз Украины" напомнил, что право на субсидию имеют семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг более чем 15-20% семейного бюджета и призвал не продавать животных для оплаты коммуналки, а обращаться за государственной помощью.

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Общество Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.

Политика Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

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