Политика
РИА НовостиПушков оценил слова Помпео о поставках нефти в Белоруссию
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
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Пушков ответил Помпео на обеспечение Белоруссии американской нефтью
Национальная служба новостейвчера в 10:43
США пытаются сделать с Белоруссией тоже, что и с Украиной — Алексей Пушков
Новостной фронтвчера в 10:42
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Общество
Порядка 130 россиян решили покинуть Хубэй в рамках эвакуации
Пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров заявил, что к настоящему времени 130 россиян выразили готовность покинуть китайскую провинцию Хубэй в рамках эвакуации из-за коронавируса.
Здоровье
В России выявили первых зараженных коронавирусом
В России впервые выявили заражение коронавирусом. Об этом сообщили вице-премьер Татьяна Голикова.
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска
Следователи задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб человек.
Спорт
Матыцин назвал решение Минспорта по ВФЛА беспрецедентным
Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал решение о приостановке государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) беспрецедентным.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Общество
«Нафтогаз» призвал не продавать животных для оплаты коммунальных услуг
"Нафтогаз Украины" напомнил, что право на субсидию имеют семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг более чем 15-20% семейного бюджета и призвал не продавать животных для оплаты коммуналки, а обращаться за государственной помощью.
Политика
Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге.
Футбол
Антон Миранчук опубликовал фото травмированной ноги
Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук в Instagram опубликовал пост с фотографией травмированной ноги, сообщает РИА "Новости".
Общество
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Шоу-бизнес
Дочь Успенской после скандала пропала на два дня
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после скандала с матерью пропала на два дня.
Здоровье
В Забайкалье врачи повторно взяли пробы на коронавирус у двоих человек
Врачи Забайкальского края повторно взяли пробы на коронавирус у двоих человек, контактировавших с зараженным гражданином Китая.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Общество
Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения
Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Политика
Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США
США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами Китая
Первая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах, где скончался 44-летний мужчина из Уханя.
Происшествия
В Петербурге горит здание «Лениздата»
Здание "Лениздата" загорелось в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Авто
Представлен топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей
Абсолютным лидером представленной «десятки» стал компактный кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS – электрический «довесок» в его гибридной системе позволяет расходовать всего 3,95 литра на 100 километров в смешанном цикле.
Космос
Maxar разработает для NASA робототехническую систему для спутников
Американское аэрокосмическое агентство NASA заключило контракт с компанией Maxar Technologies Inc на разработку робототехнической системы для выполнения операций на космических аппаратах.
Хоккей
Овечкин обошел Мессье по количеству голов в НХЛ
Авто
В России Skoda начала продажи кроссовера Skoda Karoq
Чешская компания Skoda объявила официальный старт продаж нового компактного кроссовера Skoda Karoq в России.
Общество
Опубликованы переговоры рабочих перед обрушением СКК
В СМИ опубликованы переговоры рабочих, которые выполняли работы по демонтажу спортивно-культурного комплекса "Петербургский".
Футбол
Испанские болельщики оценили дебют Смолова за «Сельту»
Технологии
Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Здоровье
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
Новая технологическая цепочка позволит РФ совершить прыжок в микроэлектронике
В Российской Федерации скоро создадут Инновационную инфраструктуру поддержки и внедрения в производство электронной компонентной базы.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры
Мать Андрея Аршавина планирует выселить из квартиры в Петербурге бывшую супругу футболиста Алису Казьмину.