Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot работают с переменным успехом. Об этом он написал в своем твиттере.

Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии

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