с чего всё началось

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал главу МИД Украины Вадима Пристайко за слова об отношениях между Москвой и Минском. Ранее министр заявил, что Белоруссию якобы ждет "тяжелое время" и даже "война с Россией".

Пушков оценил слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Здоровье Заведено очередное дело о контрабанде антидепрессанта Астраханская таможня завела дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере против страдающей от психиатрического заболевания Ольги Калиновской, которая получила по почте таблетки.

Происшествия Первая россиянка заразилась коронавирусом На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.

Авто Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7 Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.

ЖКХ Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.

Политика Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.

Происшествия В Казахстане задержали готовивших теракты экстремистов В Алма-Ате задержали двух экстремистов, готовивших теракты, сообщил портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности Казахстана.

Общество Якубович спас Диброва во время приступа в московском кинотеатре Артист Леонид Якубович оказал помощь и спас Дмитрия Диброва, когда телеведущий почувствовал себя плохо на премьере фильма Егора Кончаловского "На Луне" в московском кинотеатре "Октябрь".

Происшествия Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.

Происшествия Преподавателя вуза в Красноярске поймали на взятке Уголовное дело в отношении старшего преподавателя возбуждено по факту получения взятки от студента через посредника (ч. 3 ст. 290 УК РФ).