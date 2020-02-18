Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков оценил слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал главу МИД Украины Вадима Пристайко за слова об отношениях между Москвой и Минском. Ранее министр заявил, что Белоруссию якобы ждет "тяжелое время" и даже "война с Россией".
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с чего всё началось
"Явная чушь о том, будто Белоруссию ждет война с Россией, — это смесь дешевой пропаганды и примитивного манёвра с целью стравить Москву и Минск", — написал Пушков в твиттере
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РИА Новостивчера в 17:05

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«Стравить Москву и Минск»: Пристайко предсказал Белоруссии войну с Россией. Пушков «раскусил» манёвр

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РИА Новостивчера в 17:05
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Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса.
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