Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс

Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко. Ранее Савченко заявила, что экс-президент врал, что Украина якобы придерживалась Минских соглашений.
Читать в источнике
Комментировать184
Алексей Пушков
Это была его провокация. И всякий раз, когда он врал, США и их союзники поддерживали это вранье.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельКрасная весна 12:19
с чего всё началось
"Минский процесс - это всего лишь желание мира, которое записано в 11 пунктах", - напомнила в эфире адреналинового шоу "Противостояние" на телеканале NewsOne
 экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко и задалась вопросом, "как его реализовать?".
Царьград04:42

Подробнее о событии

Пушков прокомментировал слова Савченко о вранье Порошенко

Известия13:55

Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс

Газета.Ru13:40

Порошенко врал, ДНР и ЛНР должны исчезнуть: Савченко странно призвала к диалогу с Россией

Царьград05:02

Пушков прокомментировал слова Савченко о вранье Порошенко

РЕН ТВ08:34

Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс

РИА Новости07:19

Пушков прокомментировал слова Савченко о вранье Порошенко

Московский Комсомолец10:33

Савченко уличила Порошенко во вранье про войну в Донбассе

Телеканал 360°02:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 20:36, Вашингтон
Космос

Зонд InSight возобновил «буровые работы» на Марсе

ТАСС Наука вчера в 05:35
Происшествия

В Москве два рок-музыканта умерли из-за передозировки наркотиками

Двое участников рок-металл группы «Zreet» умерли из-за отравления наркотиками, сообщает Telegram-канал 112.
Московский Комсомолец 08:47
Технологии

В Сети опубликовано первое фото PlayStation 5 для разработчиков

В Сети появилась первая фотография игровой консоли PlayStation 5 от источника, пожелавшего остаться анонимным.
ИнфоСМИ 13:38
Культура

Юристы подали в суд на Netflix за клевету в фильме «Прачечная»

Юристы Юрген Моссак и Рамон Фонсека подали в суд на стриминговый сервис Netflix, который распространяет фильм «Прачечная».
Экономика сегодня 06:18
Происшествия

Макгрегора обвинили в изнасиловании

Lenta.ru 19:16
Происшествия

МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Политика

Борис Джонсон раскритиковал свою же просьбу отсрочить Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года.
Lenta.ru 17:59
Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Происшествия

Детский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла

Детский омбудсмен сообщил, что 11-летняя девочка страдает генетическим заболеванием.
РБК 16:40
Технологии

Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10

Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.
Astera 10:53
Общество

Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей

Лучшей из российских компаний стал «Норникель» с 36-й позицией в рейтинге. также в список 500 лучших попали Московская биржа (138-е место), «Роснефть» (207-е), Объединенная авиастроительная корпорация (311-е место), «Северсталь» (380-е), «РусГидро» (437-е место) и ЛУКОЙЛ (492-е).
РБК вчера в 16:04
Кино

В России стартовал показ «Малефисенты 2»

В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv вчера в 08:00
Футбол

«Реал» в меньшинстве уступил «Мальорке»

В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает второе место (18 очков), а «Мальорка» — 14-е (10 очков).
LiveSport.ru 16:52
Политика

Горбачев рассказал о письменном обращении к Путину

Советский и российский политик Михаил Горбачев рассказал, что какое-то время назад посылал обращение главе РФ Владимиру Путину.
Gazeta.SPb вчера в 02:00
Общество

Вызвавшее протесты повышение цен на метро приостановили в Чили

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил о приостановлении повышения цен на метро в стране из-за массовых протестов.
Газета.Ru 19:40
Культура

Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»

Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Актуальные Новости вчера в 04:50
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил курдам-боевикам в Сирии возобновлением операции

Политика Сегодня 11:33
Происшествия

В Турции погибла пятилетняя девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
Армия и оружие

Роскосмос адаптирует корабль «Орел» под ракету «Союз-5»

Роскосмос продолжит адаптировать новый пилотируемый корабль "Орел" для запуска на ракете-носителе "Союз-5", несмотря на решение пересадить его на ракету "Ангара-А5П", следует из материалов на сайте госзакупок.
РИА Новости 20:02
Происшествия

Появилось видео нападения на полицейского в московском метро

Lenta.ru 13:40
Гаджеты

Huawei намерен выпустить «убийцу» iPad Pro

Китайский производитель электроники Huawei намерен выпустить «убийцу» планшета iPad Pro со стилусом и безрамочным дизайном.
UfacityNews.ru 16:38
Политика

Россия предоставит Сербии экспортный кредит

В Белграде прошла торжественная церемония подписания соглашения о предоставлении Россией Сербии экспортного кредита.
Московский Комсомолец 12:51
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Общество

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Lenta.ru 18:38
Шоу-бизнес

Лобода показала новое фото с солистом Rammstein

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанное во время празднования 37-летия.
РЕН ТВ вчера в 04:09
Здоровье

По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников

«Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.
Соловей.Инфо 05:15
Авто

Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей

Актуальные Новости 09:00
Гаджеты

Apple в следующем году может представить пять новых iPhone

Всем топовым аппаратам приписывают поддержку работы в сетях пятого поколения и дополнительные модули ToF.
Astera вчера в 13:14
Политика

Миллер объяснил Медведеву ситуацию с контрактом на транзит с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым рассказал об условии для нового контракта на транзит газа с Украиной.
RT на русском вчера в 07:02
Общество

Telegram отложит запуск токенов на полгода

Telegram предупредила инвесторов, участвовавших в ее ICO, что они смогут вернуть лишь 77% вложенных средств, если не согласятся отложить запуск токенов на шесть месяцев.
Интерфакс вчера в 04:04
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное