Политика
РИА НовостиПушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко. Ранее Савченко заявила, что экс-президент врал, что Украина якобы придерживалась Минских соглашений.
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Это была его провокация. И всякий раз, когда он врал, США и их союзники поддерживали это вранье.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельКрасная весна 12:19
с чего всё началось
"Минский процесс - это всего лишь желание мира, которое записано в 11 пунктах", - напомнила в эфире адреналинового шоу "Противостояние" на телеканале NewsOne экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко и задалась вопросом, "как его реализовать?".Царьград04:42
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