с чего всё началось

Это была его провокация. И всякий раз, когда он врал, США и их союзники поддерживали это вранье.

Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко. Ранее Савченко заявила, что экс-президент врал, что Украина якобы придерживалась Минских соглашений.

Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс

Политика Борис Джонсон раскритиковал свою же просьбу отсрочить Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года.

Общество Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей Лучшей из российских компаний стал «Норникель» с 36-й позицией в рейтинге. также в список 500 лучших попали Московская биржа (138-е место), «Роснефть» (207-е), Объединенная авиастроительная корпорация (311-е место), «Северсталь» (380-е), «РусГидро» (437-е место) и ЛУКОЙЛ (492-е).

Политика Горбачев рассказал о письменном обращении к Путину Советский и российский политик Михаил Горбачев рассказал, что какое-то время назад посылал обращение главе РФ Владимиру Путину.

Армия и оружие Роскосмос адаптирует корабль «Орел» под ракету «Союз-5» Роскосмос продолжит адаптировать новый пилотируемый корабль "Орел" для запуска на ракете-носителе "Союз-5", несмотря на решение пересадить его на ракету "Ангара-А5П", следует из материалов на сайте госзакупок.

Гаджеты Huawei намерен выпустить «убийцу» iPad Pro Китайский производитель электроники Huawei намерен выпустить «убийцу» планшета iPad Pro со стилусом и безрамочным дизайном.

Политика Россия предоставит Сербии экспортный кредит В Белграде прошла торжественная церемония подписания соглашения о предоставлении Россией Сербии экспортного кредита.