Политика
РИА НовостиПушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко. Ранее Савченко заявила, что экс-президент врал, что Украина якобы придерживалась Минских соглашений.
Читать в источнике
Оценить120
Это была его провокация. И всякий раз, когда он врал, США и их союзники поддерживали это вранье.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельКрасная весна 12:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 17:30, Ашберн
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 15
Количество жертв от прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Коммерсантъ 04:13
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий 16 октября в 15:55
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о поводах для продолжения военной операции в Сирии
Днем ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии, если достигнутые с США договоренности по отводу курдских формирований не будут выполнены, пишет REGNUM.
Известия 09:59
Общество
Россияне едят слишком много яиц
Аналитики Sberbank CIB сообщают, что один житель России потребляет 280 яиц в год при норме 260 яиц.
Sfera.fm вчера в 04:03
Теннис
Рублев вышел в финал «ВТБ Кубка Кремля»
Россиянин Андрей Рублев вышел в финал «ВТБ Кубка Кремля». В решающем матче его соперником станет француз Адриан Маннарино.
Спорт-Экспресс 14:58
Общество
В проекте реновации в Москве нашли 255-метровый небоскреб
Жилой дом в 72 этажа с разрешенной высотой 255 м включен в проект реновации в 3-м микрорайоне в Покровском-Стрешнево в Москве, пишет издание The Village со ссылкой на документы и пресс-службу Москомархитектуры.
РБК вчера в 21:18
Армия и оружие
В Авдеевке произошли боестолкновения между ВСУ и «Правым сектором»*
Народная милиция ДНР зафиксировала боестолкновение в районе населенном пункте Авдеевка на позициях 92-й бригады, между ВСУ и радикалами из бандформирований «Азова»* и «Правого сектора»*.
ТК Звезда 16:22
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Венло» в матче чемпионата Нидерландов
"Витесс" одержал крупную победу над "Венло" в выездном матче 10-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.
РИА Новости 16:46
Политика
Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit
Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Вести.Ru 15:24
Космос
NASA показало фото необычной спиральной галактики
NASA показало фотографию спиральной галактики NGC 4380, которая похожа на «портал в другое измерение».
МИР 24 10:28
Происшествия
Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского
В Красноярском крае задержан вор в законе Константин Найбауэр, известный в криминальной среде как Костя Канский.
Lenta.ru 02:41
Политика
Медведев и Вучич поучаствовали в параде военной техники под Белградом
Российский премьер Дмитрий Медведев встретился с президентом Сербии Александром Вучичем и поучаствовал в параде военной техники.
Газета.Ru 07:36
Шоу-бизнес
Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак
Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Московский Комсомолец 09:09
Армия и оружие
Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов
Появление армии Сирии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов будет считаться объявлением войны Турции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова советника турецкого президента Ясина Актая.
Life.ru 16:35
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 17 октября в 05:20
Космос
NASA: К Земле приближается астероид
Специалисты утверждают, что к Земле астероид приблизится 25 октября в 20:21. Он пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
МИР 24 вчера в 21:06
Футбол
«Реал» проиграл «Мальорке» в гостевом матче Примеры
В 9-м туре испанской Примеры «Мальорка» принимала мадридский «Реал».
Чемпионат 16:52
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС вчера в 12:03
Происшествия
Макгрегор вновь обвиняется в сексуальном насилии
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вновь оказался под следствием из-за сексуального насилия, сообщает TMZ.
Газета.Ru 17:15
Политика
Борисов оценил вероятность нового контракта на поставку ЗРК Турции
RT на русском 14:33
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 17 октября в 13:05
Общество
В Баку восстановили работу станций метро, закрытых из-за митинга
Восстановлена работа трех станций метро, которые ранее в субботу были закрыты из-за несанкционированного митинга оппозиции в центре Баку.
РИА Новости 09:33
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Теннис
Скончался бывший теннисист Александр Волков
Газета.Ru 08:23
Общество
Умер Герой России вице-адмирал Михаил Моцак
В Санкт-Петербурге на 70-м году жизни после продолжительной болезни скончался Герой России вице-адмирал Михаил Моцак.
RT на русском 11:49