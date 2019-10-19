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РИА НовостиПушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко. Ранее Савченко заявила, что экс-президент врал, что Украина якобы придерживалась Минских соглашений.
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Это была его провокация. И всякий раз, когда он врал, США и их союзники поддерживали это вранье.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельКрасная весна 12:19
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