Политика

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Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко. Ранее Савченко заявила, что экс-президент врал, что Украина якобы придерживалась Минских соглашений.
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Алексей Пушков
Это была его провокация. И всякий раз, когда он врал, США и их союзники поддерживали это вранье.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельКрасная весна 12:19
с чего всё началось
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne оценила
 выполнение минских соглашений при бывшем президенте Украины Петре Порошенко.
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