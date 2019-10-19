с чего всё началось

Это была его провокация. И всякий раз, когда он врал, США и их союзники поддерживали это вранье.

Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко. Ранее Савченко заявила, что экс-президент врал, что Украина якобы придерживалась Минских соглашений.

Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс

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Космос NASA показало «портал в другое измерение» «Галактика NGC 4380 выглядит как спецэффект из научной фантастики или фантастического фильма, она закручена в спираль словно зияющий портал в другое измерение», – сказано в сообщении.

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