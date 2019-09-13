с чего всё началось

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего трубопровод "Северный поток — 2" "угрозой" для Европы. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с финским коллегой Саули Ниинисте.

Шоу-бизнес Заворотнюк ответила на сообщения о госпитализации Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов рассказал, что актриса написала ему сообщение, в котором опровергла информацию о своей госпитализации.

Шоу-бизнес Свадебный катафалк Собчак и Богомолова заинтересовал ГИБДД ГИБДД Москвы обратила внимание на свадебный катафалк телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.

Политика В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.

Фигурное катание Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при в Челябинске Россиянка Камила Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске после короткой программы.

Общество Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.

Происшествия Волгоградцу, убившему жену фермера на глазах ее детей, дали 17 лет Жителя Волгоградской области приговорили к 17 годам лишения свободы за убийство жены фермера на глазах ее двух маленьких детей в хуторе Варламов Волгоградской области, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

Политика Зеленский призвал сохранить санкции против России Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкций против России.

Общество Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой заправке Почти каждая пятая АЗС в России (19 процентов) недоливает клиентам топливо, сообщили "Известия" со ссылкой на данные Росстандарта.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Общество Зарубежные СМИ удивил ролик кормивших бомжа сушами блоггерш из Казани Зарубежные СМИ возмутились скандальным видеоблоггерш-близняшек из Казани Адели и Алины Фатхеевых, на котором девушки кормят бездомного инвалида суши.

Экономика Голикова сообщила об увеличении размера маткапитала в 2020 году Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что размер маткапитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 тыс. рублей.

Политика В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.

Футбол Цорн объяснил, почему «Спартак» подал заявление в прокуратуру на фаната ЦСКА Малосолова Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему клуб подал заявление в прокуратуру на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который в соцсетях оскорбил бывшего форварда красно-белых Луиса Адриано.

Политика Медведев назвал условия сокращения рабочей недели Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".

Происшествия СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.

Здоровье Роспотребнадзор не поддержал возвращение пива на стадионы В Роспотребнадзоре не поддержали инициативу о возобновлении продаж пива на спортивных объектах.

Шоу-бизнес Врачи отказались отрезать «руки-базуки» Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.

Экономика РЖД снизят инвестиции в стройку из-за проблем с подрядчиками Почему РЖД сокращают финансирование БАМа "Российские железные дороги" в 2019 году перенесут около 100 млрд руб. инвестиций с инфраструктурных проектов на другие цели из-за невыполнения подрядными организациями договорных обязательств.

Общество Налоговая опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова Информация о блокировке счетов певца Филиппа Киркорова не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).

Политика Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».

Футбол Пукки признан лучшим игроком АПЛ в августе Нападающий «Норвича» Теему Пукки признан лучшим игроком августа в английской Премьер-лиге, сообщает официальный сайт АПЛ.

Общество Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.

Происшествия Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.

Политика Парламент Крыма назначил выборы главы республики на 20 сентября Государственный совет республики Крым в пятницу, 20 сентября, изберет главу республики и главу Госсовета, сообщил в пятницу спикер крымского парламента, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Константинов на конференции парторганизации.

Политика Президент Филиппин разрешил народу стрелять по коррупционерам Филиппинский президент Родриго Дутерте разрешил гражданам своей страны стрелять в чиновников-коррупционеров.