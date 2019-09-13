с чего всё началось

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего трубопровод "Северный поток — 2" "угрозой" для Европы. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с финским коллегой Саули Ниинисте.

Гаджеты Роскачество протестировало 23 новых смартфона Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений.

Экономика Силуанов пообещал сокращать число чиновников Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС.

Происшествия СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Экономика Материнский капитал увеличится до 466 тысяч рублей в 2020 году Заместитель председателя российского правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что со следующего года размер материнского капитала увеличится на 3,8% и составит 466 тысяч рублей.

Общество Меган Маркл представила коллекцию одежды Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье.

Экономика Стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в несколько раз Стоимость полиса ОСАГО после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в несколько раз.

Политика Порошенко явился на допрос в ГБР 10 сентября Порошенко в очередной раз не пришёл на допрос в ГБР, его показания принёс адвокат Игорь Головань.

Общество Скворцова рассказала о процессе регистрации «Фризиума» в России Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что компания Sanofi, которая производит лекарство «Фризиум», в течение месяца подаст заявление на регистрацию препарата в России.

Экономика Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.

Политика Полпред президента раскритиковал работу глав регионов ЮФО Губернаторы регионов, входящих в Южный федеральный округ РФ, самовольно устранились от руководства работой по предупреждению чрезвычайных ситуаций на местах, что значительно снизило качество принятия и выполнения решений в этой области, заявил полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов.

Происшествия Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.

Технологии Россиян предупредили о сложностях с доступом к сайтам В ближайшее время миллионы россиян испытают серьезные сложности с доступом в интернет, предупредили эксперты.

Здоровье Выплаты участникам программы «Земский доктор» вырастут в 2020 году Дополнительные выплаты для участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» начнут выдавать уже в будущем году, сообщила глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова на прямой линии 13 сентября.

Гаджеты Honor просит не продавать почку ради нового iPhone Or a kidney. 🙄 pic.twitter.com/cliEQ9gPLb — Honor India (@HiHonorIndia) September 11, 2019 Компания в опубликованном посте пишет, что профессиональная фотография не должна стоить руки, ноги или почки.

Космос Россия запустит пять японских спутников после апреля 2020 года С космодрома Байконур на ракете "Союз-2" к орбите отправятся пять японских спутников.

Спорт Пловчиху лишили победы в США из-за слишком открытого купальника Судьи чемпионата по плаванию на Аляске лишили победы британскую спортсменку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника, пишет The Sun.

Политика Навальный улетел за границу на фоне обысков в его региональных штабах Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне по всей стране прошли массовые обыски у сторонников и активистов сети так называемых штабов Навального.

Экономика Греф заявил об отсутствии у России бизнес-модели экономического роста Проблема отсутствия современных моделей управления существует по сей день и остается самой актуальной и ключевой, в России нет понимания, как именно развивать экономику, нет соответствующей бизнес-модели, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Общество В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.

Финансы Авен раскритиковал передачу банка «Открытие» государству Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен считает ошибкой передачу банка «Открытие» государству.

Политика «Интерфакс» узнал о наказании чиновников за бегство Смоленкова за границу В администрации президента наказали чиновников, которые допустили в 2017 году выезд за границу Олега Смоленкова.

Хоккей Бобровский спел в караоке хит «Сектора газа» «Пора домой» Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский разместил на своей странице в «Инстаграме» видео, где он в караоке-баре исполняет известную песню «Пора домой» группы «Сектор газа».

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.