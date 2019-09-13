Политика
РИА НовостиПушков оценил слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего трубопровод "Северный поток — 2" "угрозой" для Европы. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с финским коллегой Саули Ниинисте.
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с чего всё началось
Российский сенатор Алексей Пушков оценил в твиттере слова украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой для Европы.Газета.Ruвчера в 23:46
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Пушков предположил, что стоит за словами Зеленского об угрозе «Северного потока - 2»
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Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений.
РБК 03:57
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Силуанов пообещал сокращать число чиновников
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Газета.Ru 04:48
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СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
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Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.
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Стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в несколько раз
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Известия 04:01
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Порошенко явился на допрос в ГБР
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Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов
В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.
РБК 02:18
Политика
Полпред президента раскритиковал работу глав регионов ЮФО
Губернаторы регионов, входящих в Южный федеральный округ РФ, самовольно устранились от руководства работой по предупреждению чрезвычайных ситуаций на местах, что значительно снизило качество принятия и выполнения решений в этой области, заявил полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов.
РИА Новости 04:53
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай
Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18
Политика
Зеленский заявил о намерении возвращать Крым «не только словами»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении возвращать Крым "не только словами".
Газета.Ru 03:28
Технологии
Россиян предупредили о сложностях с доступом к сайтам
В ближайшее время миллионы россиян испытают серьезные сложности с доступом в интернет, предупредили эксперты.
Пятый канал 00:49
Здоровье
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Дополнительные выплаты для участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» начнут выдавать уже в будущем году, сообщила глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова на прямой линии 13 сентября.
Политика Сегодня 04:21
Гаджеты
Honor просит не продавать почку ради нового iPhone
Or a kidney. 🙄 pic.twitter.com/cliEQ9gPLb — Honor India (@HiHonorIndia) September 11, 2019 Компания в опубликованном посте пишет, что профессиональная фотография не должна стоить руки, ноги или почки.
The GEEK 04:17
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Россия запустит пять японских спутников после апреля 2020 года
С космодрома Байконур на ракете "Союз-2" к орбите отправятся пять японских спутников.
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Пловчиху лишили победы в США из-за слишком открытого купальника
Судьи чемпионата по плаванию на Аляске лишили победы британскую спортсменку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника, пишет The Sun.
ФАН 04:36
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Навальный улетел за границу на фоне обысков в его региональных штабах
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Экономика
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Общество
В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли
Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
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Авен раскритиковал передачу банка «Открытие» государству
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен считает ошибкой передачу банка «Открытие» государству.
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Флагманский Mi Mix от Xiaomi откажется от инновационной технологии
Ferra 11 сентября в 04:33
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«Интерфакс» узнал о наказании чиновников за бегство Смоленкова за границу
В администрации президента наказали чиновников, которые допустили в 2017 году выезд за границу Олега Смоленкова.
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Бобровский спел в караоке хит «Сектора газа» «Пора домой»
Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский разместил на своей странице в «Инстаграме» видео, где он в караоке-баре исполняет известную песню «Пора домой» группы «Сектор газа».
Чемпионат 01:25
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Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
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ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
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Вдова Максима Дадашева жалуется на родственников погибшего мужа
Вдова уверяет, что семья Дадашева звонила ей только один раз и то чтобы попросить денег.
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