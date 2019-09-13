Политика
Газета.RuПушков оценил слова Зеленского об угрозе «Северного потока — 2»
Российский сенатор Алексей Пушков оценил в твиттере слова украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал трубопровод "Северный поток - 2" угрозой для Европы. Как отмечается, такое заявление глава Украины сделал после встречи с финским коллегой Саули Ниинисте.
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Российский сенатор Алексей Пушков оценил в твиттере слова украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой для Европы.Газета.Ruвчера в 23:46
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Пушков предположил, что стоит за словами Зеленского об угрозе «Северного потока - 2»
Экономика сегоднявчера в 18:57
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Стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в несколько раз
Стоимость полиса ОСАГО после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в несколько раз.
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МИД России назвал циничным решение перенести памятник Коневу в Праге
Россия возмущена циничным решением властей района Прага-6 перенести памятник маршалу Ивану Коневу в музей.
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Первый канал обновил систему голосования в шоу "Голос 60+"
Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.
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Газета.Ru 02:46
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Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты
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Звездой октябрьского выпуска Harper's Bazaar стала 56-летняя Деми Мур, которая снялась для обложки обнаженной и раскрыла несколько личных тем в откровенном интервью.
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России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
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Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
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Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при в Челябинске
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РИА Новости 05:47
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай
Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
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Армия и оружие
На Донбассе разоружили три добровольческих батальона
Комсомольская правда вчера в 16:46
Политика
Порошенко все же пришел на допрос
Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований, передает телеканал "Россия 24".
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Политика
Советник президента Украины: Зеленский понимает счастье так же, как мы все
Советник Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко в своем комментарии отмечает, что президент Украины действительно имеет право говорить о счастье.
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Политика
Украинский командир объяснил отказ стрелять во время ЧП в Чёрном море
Командир украинских моряков Денис Гриценко, который вместе с другими военнослужащими был задержан в Керченском проливе в 2018 году, рассказал, почему отказался стрелять по российским пограничникам во время инцидента.
News.ru вчера в 13:55
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Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
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Роскачество протестировало новые смартфоны
В Роскачестве напомнили, что в совокупности эксперты протестировали 474 модели смартфонов.
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Экономика
Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов
В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.
РБК 02:18
Происшествия
В Москве огласят приговор обвиняемому в травмировании омоновца
Тверской суд Москвы 16 сентября огласит приговор Павлу Устинову, обвиняемому в применении насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в центре столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости 05:19
Экономика
Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата
Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 04:07
Политика
Артамонов вступил в должность главы Липецкой области
"Вступая в должность главы администрации Липецкой области, клянусь: верно служить населению области, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы администрации области, соблюдать конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, устав Липецкой области и законы области", - сказал на присяге Артамонов.
РИА Новости 03:52