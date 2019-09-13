с чего всё началось

Российский сенатор Алексей Пушков оценил в твиттере слова украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал трубопровод "Северный поток - 2" угрозой для Европы. Как отмечается, такое заявление глава Украины сделал после встречи с финским коллегой Саули Ниинисте.

Шоу-бизнес Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации одной из московских клиник, у нее начался отек мозга, сообщает 13 сентября Telegram-канал Mash.

Экономика Стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в несколько раз Стоимость полиса ОСАГО после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в несколько раз.

Политика МИД России назвал циничным решение перенести памятник Коневу в Праге Россия возмущена циничным решением властей района Прага-6 перенести памятник маршалу Ивану Коневу в музей.

Экономика Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Политика Украина проиграла России спор в ВТО Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам.

Происшествия Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл недалеко от города Селятино.

Культура Первый канал обновил систему голосования в шоу "Голос 60+" Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.

Происшествия СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Общество Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.

Общество 56-летняя Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянца Звездой октябрьского выпуска Harper's Bazaar стала 56-летняя Деми Мур, которая снялась для обложки обнаженной и раскрыла несколько личных тем в откровенном интервью.

Экономика России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Фигурное катание Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при в Челябинске Россиянка Камила Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске после короткой программы.

Происшествия Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.

Политика Порошенко все же пришел на допрос Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований, передает телеканал "Россия 24".

Политика Советник президента Украины: Зеленский понимает счастье так же, как мы все Советник Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко в своем комментарии отмечает, что президент Украины действительно имеет право говорить о счастье.

Политика Украинский командир объяснил отказ стрелять во время ЧП в Чёрном море Командир украинских моряков Денис Гриценко, который вместе с другими военнослужащими был задержан в Керченском проливе в 2018 году, рассказал, почему отказался стрелять по российским пограничникам во время инцидента.

Политика Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.

Энергетика В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.

Гаджеты Роскачество протестировало новые смартфоны В Роскачестве напомнили, что в совокупности эксперты протестировали 474 модели смартфонов.

Экономика Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.

Происшествия В Москве огласят приговор обвиняемому в травмировании омоновца Тверской суд Москвы 16 сентября огласит приговор Павлу Устинову, обвиняемому в применении насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в центре столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Экономика Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.