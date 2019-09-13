Политика

Газета.RuГазета.RuПушков оценил слова Зеленского об угрозе «Северного потока — 2»

Российский сенатор Алексей Пушков оценил в твиттере слова украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал трубопровод "Северный поток - 2" угрозой для Европы. Как отмечается, такое заявление глава Украины сделал после встречи с финским коллегой Саули Ниинисте.
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Российский сенатор Алексей Пушков оценил в твиттере
 слова украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой для Европы.
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