с чего всё началось

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего трубопровод "Северный поток — 2" "угрозой" для Европы. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с финским коллегой Саули Ниинисте.

Экономика Льготная ипотека обойдется бюджету минимум в 5 млрд рублей Программа льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, широко анонсированная на Восточном экономическом форуме, обойдется федеральному бюджету в сумму от 5 до 10 миллиардов рублей в 2020 году.

Авто Как ГИБДД штрафует за багажник на крыше машины Далеко не все водители в курсе, что за установку на крыше авто некоторых видов багажника предусмотрен штраф.

Политика Захарова прокомментировала слова Пушилина о вхождении ДНР в состав РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о задаче региона войти в состав России.

Политика Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.

Происшествия Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.

Футбол Цорн: пост Малосолова, назвавшего Луиса Адриано обезьяной, — это расизм Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, почему клуб решил подать заявление на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который назвал «обезьяной» форварда красно-белых Луиса Адриано, ныне выступающего за «Палмейрас».

Музыка Noize MC в стихах высмеял творчество Шнурова Noize MC (Иван Алексеев) в стихотворной форме высмеял творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова.

Финансы Курс валют: доллар и евро обвалились на бирже В свою очередь, евро в четверг на открытии стал дешевле на 12 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,97 рубля.

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Экономика В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Политика Украина проиграла России спор в ВТО Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам.

Политика Зеленский призвал Запад сохранить санкции против России Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад сохранить санкции в отношении России.

Общество ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ Федеральная налоговая служба заблокировала счета певца Филиппа Киркорова, сообщило агентство городских новостей "Москва".

Политика Стало известно о наказании допустивших побег шпиона Смоленкова чиновников Чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, понесли дисциплинарное наказание.

Происшествия СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Шоу-бизнес Пелагея поделилась морскими снимками с дочерью Звездные родители предпочитают не афишировать личную жизнь и не публиковать снимки Таисии в соцсетях.

Шоу-бизнес 70-летняя Алла Пугачева показала фото в кружевной сорочке Алла Пугачева поделилась со своими многочисленными поклонниками ночным селфи, опубликовав в соцсети фотографию, на которой запечатлена в кружевной сорочке.

Общество ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Общество Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.

Хоккей Иван Проворов подписал контракт с «Филадельфией» Российский защитник Иван Проворов подписал новый контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз". Иван выступает за "лётчиков" уже три года.

Футбол Ван дер Сар опроверг слухи о назначении в «МЮ» Ранее сообщалось, что ван дер Сар является фаворитом на должность технического директора в «МЮ».