с чего всё началось

А на самом деле Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном.

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Пушков оценил слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии

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