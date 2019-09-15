Политика
РИА НовостиПушков оценил слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Сенатор Алексей Пушков назвал циничным заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии. Ранее дипломат заявил, что ни Вашингтон, ни Белград не могут вернуть время назад, однако в их силах рассматривать случившееся в "более широкой перспективе".
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А на самом деле Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном.
— Мария Захарова, российский дипломатDaily Storm 13:17
с чего всё началось
«Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном», - написала Захарова в Facebook.ТК Звезда13:54
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:53, Вашингтон
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
Lenta.ru 15:11
Здоровье
Медики составили список привычек, которые провоцируют развитие рака
Малоподвижный образ жизни, лишний вес и БАДы, которые многие употребляют самостоятельно «для профилактики», также являются факторами которые провоцируют развитие рака, уточняет Медикфорум.
ФедералПресс 13 сентября в 21:28
Единоборства
Тайсон Фьюри попал в больницу после боя с Уаллином
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после боя Отто Уаллином доставлен в больницу, информирует The Sun.
Спорт-Экспресс 03:21
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Шесть человек, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне.
RT на русском 15:15
Здоровье
Кардиолог назвал опасные для сна позы
Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Об этом сообщает "Спутник в Крыму".
Газета.Ru 16:04
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье
Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
Дни24 вчера в 13:00
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК 12:19
Экономика
Стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в несколько раз
Стоимость полиса ОСАГО после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в несколько раз.
Известия 13 сентября в 04:01
Политика
Чемезов: Superjet может получить российское название
Самолет Sukhoi Superjet 100 может пройти через ребрендинг — например, получить российское название.
Вести.Ru 04:40
Театры
В Екатеринбурге школьникам показали спектакль с изнасилованием
Портал 66.ру рассказал о фестивале «Реальный театр» в ТЮЗе, в одном из спектакле которого приняли участие обнажённые актёры и была изображена сцена изнасилования.
ИнфоСМИ 13 сентября в 05:18
Происшествия
В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры
Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.
РИА Новости 07:37
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Life.ru 04:13
Баскетбол
Чемпионом мира по баскетболу стала Испания
Росбалт 15:57
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera 13 сентября в 14:14
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
Происшествия
Арестованы три работника реабилитационного центра в Ленобласти
По версии следствия, в Ленинградской области функционировала сеть частных реабилитационных центров, работники которых навязывали услуги по "медицинской реабилитации" гражданам с различными зависимостями.
Вести.Ru 15:39
Политика
РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Политика
В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону
Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Коммерсантъ 10:47
Авто
Обновленный Hyundai Solaris появится в продаже в октябре
Компания Hyundai выпустит в продажу обновлённый Solaris в октябре.
Актуальные Новости вчера в 02:20
Происшествия
В Калининградской области туриста смыло волной в море
Следователи выясняют обстоятельства гибели иностранного туриста, которого смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.
РИА Новости 16:07
Политика
Авен не согласился с утверждениями об изжившей себя либеральной идее
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что сохраняет приверженность либеральным экономическим ценностям, несмотря на утверждения о том, что они изжили себя и в определенной мере дискредитированы в глазах российского населения, передает ТАСС 15 сентября.
Известия 14:19
Происшествия
Под Петербургом машины встали в 12-километровой пробке
На въезде в Санкт-Петербург, на трассе "Сортавала" (А-121) образовалась гигантская пробка.
Российская газета 09:57
Политика
В Крыму призвали Зеленского узаконить нынешние границы Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Украине забыть про Крым и Донбасс и узаконить нынешние реальные границы украинского государства.
News.ru вчера в 03:52
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal. Об этом информирует телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 12 сентября в 09:16
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова резко ответила на слухи о фиктивном романе с Тимати
Модель Анастасия Решетова, отдыхающая со своим возлюбленным – рэпером Тимати, на Мальдивских островах, резко ответила на комментарии хейтеров, уверенных в том, что их роман является фейковым.
Bimru.ru вчера в 10:38
Происшествия
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Как отмечается, радикалы напали на участников ЛГБТ-марша и избили некоторых из них.
Газета.Ru 12:26
Политика
Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко
Квасьневский отметил, что Зеленский не должен мстить Порошенко, поскольку это скажется не только на репутации самого действующего президента, но и Украины.
Аргументы недели 15:03
Футбол
Главный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку
Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак".
ТАСС 07:14
Космос
На экзопланете К2-18b впервые обнаружен водяной пар
Открытие с помощью телескопа «Хаббл» сделали ученые Центра космической экзохимии в Университетском колледже Лондона Признаки водяного пара впервые обнаружены в атмосфере экзопланеты K2-18b.
МНИАП.рф 12 сентября в 05:16
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости вчера в 14:34