с чего всё началось

А на самом деле Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном.

Сенатор Алексей Пушков назвал циничным заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии. Ранее дипломат заявил, что ни Вашингтон, ни Белград не могут вернуть время назад, однако в их силах рассматривать случившееся в "более широкой перспективе".

Пушков оценил слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии

Общество Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.

Здоровье Медики составили список привычек, которые провоцируют развитие рака Малоподвижный образ жизни, лишний вес и БАДы, которые многие употребляют самостоятельно «для профилактики», также являются факторами которые провоцируют развитие рака, уточняет Медикфорум.

Единоборства Тайсон Фьюри попал в больницу после боя с Уаллином Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после боя Отто Уаллином доставлен в больницу, информирует The Sun.

Происшествия Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне Шесть человек, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне.

Здоровье Кардиолог назвал опасные для сна позы Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Об этом сообщает "Спутник в Крыму".

Шоу-бизнес Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.

Политика Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».

Экономика Стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в несколько раз Стоимость полиса ОСАГО после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в несколько раз.

Политика Чемезов: Superjet может получить российское название Самолет Sukhoi Superjet 100 может пройти через ребрендинг — например, получить российское название.

Театры В Екатеринбурге школьникам показали спектакль с изнасилованием Портал 66.ру рассказал о фестивале «Реальный театр» в ТЮЗе, в одном из спектакле которого приняли участие обнажённые актёры и была изображена сцена изнасилования.

Происшествия В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Технологии Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.

Происшествия Арестованы три работника реабилитационного центра в Ленобласти По версии следствия, в Ленинградской области функционировала сеть частных реабилитационных центров, работники которых навязывали услуги по "медицинской реабилитации" гражданам с различными зависимостями.

Политика РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.

Политика В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Авто Обновленный Hyundai Solaris появится в продаже в октябре Компания Hyundai выпустит в продажу обновлённый Solaris в октябре.

Происшествия В Калининградской области туриста смыло волной в море Следователи выясняют обстоятельства гибели иностранного туриста, которого смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.

Политика Авен не согласился с утверждениями об изжившей себя либеральной идее Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что сохраняет приверженность либеральным экономическим ценностям, несмотря на утверждения о том, что они изжили себя и в определенной мере дискредитированы в глазах российского населения, передает ТАСС 15 сентября.

Политика В Крыму призвали Зеленского узаконить нынешние границы Украины Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Украине забыть про Крым и Донбасс и узаконить нынешние реальные границы украинского государства.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal. Об этом информирует телеканал "Россия 24".

Шоу-бизнес Анастасия Решетова резко ответила на слухи о фиктивном романе с Тимати Модель Анастасия Решетова, отдыхающая со своим возлюбленным – рэпером Тимати, на Мальдивских островах, резко ответила на комментарии хейтеров, уверенных в том, что их роман является фейковым.

Происшествия Радикалы избили участников гей-парада в Харькове Как отмечается, радикалы напали на участников ЛГБТ-марша и избили некоторых из них.

Политика Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко Квасьневский отметил, что Зеленский не должен мстить Порошенко, поскольку это скажется не только на репутации самого действующего президента, но и Украины.

Футбол Главный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак".

Космос На экзопланете К2-18b впервые обнаружен водяной пар Открытие с помощью телескопа «Хаббл» сделали ученые Центра космической экзохимии в Университетском колледже Лондона Признаки водяного пара впервые обнаружены в атмосфере экзопланеты K2-18b.