Ранее, как сообщали СМИ, экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о плане по «возвращению» Крыма в состав страны.

с чего всё началось

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем. Об этом он написал в своем твиттере. По его словам, все стратегии Украины по "возвращению" Крыма останутся только фантазиями.

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