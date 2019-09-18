Политика
Газета.RuПушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем. Об этом он написал в своем твиттере. По его словам, все стратегии Украины по "возвращению" Крыма останутся только фантазиями.
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Ранее, как сообщали СМИ, экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о плане по «возвращению» Крыма в состав страны.RT на русском07:03
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