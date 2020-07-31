Политика

ИзвестияИзвестияПушков оценил требование Кравчука отдать Украине $300 млрд для Донбасса

Сенатор Алексей Пушков в пятницу, 31 июля, выступил с критикой первого президента Украины Леонида Кравчука за требование выплатить его стране $300 млрд для восстановления Донбасса.
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Алексей Пушков
Ни одна из стран денег не даст. Киев сперва должен вернуть Донбасс. Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости вчера в 20:49

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