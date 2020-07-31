Ни одна из стран денег не даст. Киев сперва должен вернуть Донбасс. Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса.

Сенатор Алексей Пушков в пятницу, 31 июля, выступил с критикой первого президента Украины Леонида Кравчука за требование выплатить его стране $300 млрд для восстановления Донбасса.

Политика Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 1K

Общество Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов. 566

Происшествия Задержаны трое участников погрома в саратовской больнице Напомним, вчера вечером в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 ворвалась группа агрессивно настроенных граждан численностью в два десятка человек, устроила дебош и требовала выдачи тела умершего родственника. 91

Происшествия ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей. 41

Общество Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами в августе Россия обсуждает открытие с 11 августа международного авиасообщения со всеми странами. Об этом ТАСС сообщили два источника в авиаотрасли. 296

Происшествия Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.

Общество В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта. 298

Шоу-бизнес Раздвинувшая ноги Анфиса Чехова удивила поклонников пикантной позой Раздвинувшая ноги Анфиса Чехова приняла пикантную позу на новом фото, опубликованном в Instagram.

Общество В Британии отменили ослабление ограничений по коронавирусу Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране отменили очередной этап ослабления режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции. 13

Технологии В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3 Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3. 77

Политика Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании. 118