Кравчук заявил, что страны-участницы Будапештского меморандума якобы должны Украине 300 млрд долл. за ее отказ от ядерного оружия. А деньги, мол. пойдут на Донбасс. 1. Ни одна из стран денег не даст. 2.Киев сперва должен вернуть Донбасс. 3.Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса.

Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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