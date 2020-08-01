Политика
Российская газетаПушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов
Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Читать в источнике
Оценить88
Кравчук заявил, что страны-участницы Будапештского меморандума якобы должны Украине 300 млрд долл. за ее отказ от ядерного оружия. А деньги, мол. пойдут на Донбасс. 1. Ни одна из стран денег не даст. 2.Киев сперва должен вернуть Донбасс. 3.Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельЕвразия Daily 03:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов
Московский Комсомолецвчера в 23:08
Пушков ответил на требование Кравчука дать Украине $300 млрд на восстановление Донбасса
Комсомольская правда01:09
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 04:38, Ашберн
Происшествия
На Кубани подтвердили 99 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 1 августа 2020, 11:09 — REGNUM 99 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили в региональном оперативном штабе 1 августа.
REGNUM 04:09
Общество
Росавиация не комментирует данные о полном возобновлении авиасообщения
Росавиация не комментирует информацию о том, что обсуждается открытие Россией авиасообщения со всеми странами с 11 августа, сообщила РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новости 02:15
Футбол
Скончалась мать футболиста «Спартака» Соболева
Российская газета 04:28
Общество
Во Владивостоке прошла акция в поддержку хабаровских протестов
Коммерсантъ 02:38
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
Общество
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа
ТАСС вчера в 08:32
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
Космос
«Протон М» вывел на орбиту спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103»
Ракета-носитель «Протон М» с разгонным блоком «Бриз-М» в рекордном по длительности полете вывела на орбиту два спутника связи ‒ «Экспресс-80» и «Экспресс-103», сообщает «Роскосмос».
Ведомости вчера в 12:29
Общество
NYT: Microsoft может купить долю в TikTok
Корпорация Microsoft заинтересована покупкой доли в социальной сети TikTok, сообщает The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 22:24
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
Здоровье
Три главных «ночных» признака диабета назвали врачи
При диабете второго типа уровень сахара в крови становится невозможно контролировать естественным образом.
Live24 02:57
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Футбол
Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
Москва 24 вчера в 05:42
Футбол
«Спартак» представил форму на следующий сезон
Московский "Спартак" представил домашний и выездной комплекты форм на следующий сезон. Фотографии опубликованы на официальном сайте команды.
Газета.Ru 02:59
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 30 июля в 10:59
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
Петрозаводск говорит вчера в 13:16
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Пуск ракеты состоялся около 8 утра по местному времени (по мск в 14:50) с космодрома на мысе Канаверал.
Evo-rus.com вчера в 09:40
Здоровье
Онколог рассказал, на что указывает горечь во рту
Врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал в своем инстаграме, что означает горечь во рту, вплоть до жжения, а также желтый налет на языке.
РИА Новости 00:11
Финансы
ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях
Один из крупнейших российских банков ВТБ объявил о снижении ставки по рублевым вкладам на 0,1-0,2 процентных пункта.
Московский Комсомолец 01:57
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
Evo-rus.com 02:58
Общество
Шеф-повар обозначил срок службы сковороды
Вечерний курьер 02:14
Шоу-бизнес
Наталия Орейро объяснила желание получить российское гражданство
Уругвайская актриса и певица, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро объяснила желание получить российское гражданство.
Lenta.ru 04:22
Политика
Трамп сообщил о работе с Россией над соглашением по ядерному оружию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет рад заключить с Москвой соглашение по ядерному оружию, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 00:30
Авто
Volkswagen Caddy Beach превратят в мини-кемпер
CarsGuru.net 03:36
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 000 руб. на детей в августе 2020 года
За июнь и июль семьи с детьми (возраст от 3 до 16 лет) получили по 20 000 рублей.
ToDay News Ufa вчера в 05:58
Общество
Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам
Светлана Лобода выложила в сеть новый клип «Boom Boom».
Собеседник вчера в 11:53
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском вчера в 10:52