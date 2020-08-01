Политика

Российская газетаРоссийская газетаПушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов

Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
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Алексей Пушков
Кравчук заявил, что страны-участницы Будапештского меморандума якобы должны Украине 300 млрд долл. за ее отказ от ядерного оружия. А деньги, мол. пойдут на Донбасс. 1. Ни одна из стран денег не даст. 2.Киев сперва должен вернуть Донбасс. 3.Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельЕвразия Daily 03:55

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