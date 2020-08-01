Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов
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Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.В источнике
Ни одна из стран денег не даст. Киев сперва должен вернуть Донбасс. Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса.
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Пушков ответил на требование Кравчука дать Украине $300 млрд на восстановление Донбасса
Комсомольская правда01:09