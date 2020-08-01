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Российская газета
Российская газета

Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов

Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.В источнике
Алексей Пушковроссийский общественный деятель
Ни одна из стран денег не даст. Киев сперва должен вернуть Донбасс. Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса.
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РИА Новости

Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 миллиардов долларов

РИА Новости20:49
Московский Комсомолец

Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов

Московский Комсомолец23:08
URA.Ru

Пушков оценил идею о выплате 300 млрд на восстановление Донбасса

URA.Ru22:49
Известия

Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине $300 млрд для Донбасса

Известия22:31
РЕН ТВ

Идею Кравчука о выделении $300 млрд Украине сочли безнадежной

РЕН ТВ21:13
Комсомольская правда

Пушков ответил на требование Кравчука дать Украине $300 млрд на восстановление Донбасса

Комсомольская правда01:09
Царьград

Дайте Украине $300 млрд за твёрдое «нет»: Пушков разбил надежды Кравчука, заявившего о долге

Царьград18:31
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В России готовится введение одного налога вместо четырех

Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".
Вести.Ruвчера в 09:46
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Юран покинул пост главного тренера «Химок»

51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ruвчера в 15:25
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Гособвинение по делу Хачатурян представляет прокурор по делу Немцова

Государственное обвинение в Мосгорсуде по уголовному делу в отношении двух старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, представляют два прокурора, передает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов девушек Алексея Паршина.
Газета.Ruвчера в 07:38
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