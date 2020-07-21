Политика
Газета.RuПушков оценил требование США прекратить производство ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем. Биллингсли назвал их "летающим Чернобылем".
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с чего всё началось
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере резко осадил специального посланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, потребовавшего, чтобы Россия отказалась от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.Московский Комсомолецвчера в 16:20
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Пушков резко ответил Вашингтону на требование прекратить разработки ракет
Московский Комсомолецвчера в 16:42
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Госдума приняла закон о воспитательной работе в образовании
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Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
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