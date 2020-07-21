с чего всё началось

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем. Биллингсли назвал их "летающим Чернобылем".

Политика Жириновский заявил, что Фургал до ареста хотел подать в отставку Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Госдуме, что незадолго до своего ареста Сергей Фургал собирался подать в отставку с поста главы Хабаровского края. 350

Путешествия Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал разработку системы возвращения части средств за приобретенный тур по России на банковскую карту «Мир». 7

Происшествия Российский бодибилдер задержан по делу о связях с несовершеннолетней Бодибилдер, актер и фитнес-тренер Александр Крупнов задержан в Москве по подозрению в связях с несовершеннолетней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. 6

Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,9K

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 1,3K

Экономика Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе Экономисты предупреждают: в 2020 году может повториться ситуация 98-го года. Речь идет о девальвации и деноминации рубля. 36

Шоу-бизнес Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением. 59

Политика Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань. 47

Спорт Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственно возможным вариантом, сообщил в интервью телеканалу NHK глава оргкомитета Ёсиро Мори. 2

Гаджеты Смартфон Xiaomi Redmi Note 10 5G замечен с процессором Dimensity 820 Бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi, по сообщениям сетевых источников, в скором времени может представить смартфон Note 10 5G.

Политика «Гаражную амнистию» в России поддерживает Мишустин Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о своем намерении поддержать законопроект о «гаражной амнистии».

Хоккей Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.

Экономика Зюганов отказался называть Силуанова «товарищем» Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал бюджетную политику РФ и министра финансов Антона Силуанова, которого, по его словам, "пока не тянет", чтобы называться "товарищем".

Игры В розничных магазинах Японии наблюдается дефицит копий Ghost of Tsushima Официальный Twitter-аккаунт японского подразделения PlayStation сообщил, что продажи Ghost of Tsushima в Стране восходящего солнца превысили ожидания, поэтому в некоторых розничных магазинах распродали все копии ролевого боевика.

Происшествия В центре Москвы нашли тело убитой девушки По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке. 125

Финансы Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров. 153