с чего всё началось

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем. Биллингсли назвал их "летающим Чернобылем".

Происшествия Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», применявшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых произошли пожары, и разрешил его использовать. 6

Политика Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России Москва, 22 июля 2020, 11:39 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддерживает законопроект о проведении в России «гаражной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

Общество В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей». 1,5K

Спорт Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственно возможным вариантом, сообщил в интервью телеканалу NHK глава оргкомитета Ёсиро Мори. 1

Общество Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро. 462

Путешествия Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал разработку системы возвращения части средств за приобретенный тур по России на банковскую карту «Мир». 7

Общество Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России Председатель Госдумы отметил, что профильным министерствам было бы правильно это учесть.

Шоу-бизнес Давид Манукян опроверг слухи о расставании с Ольгой Бузовой Давид Манукян ввел в заблуждение свою аудиторию, справоцировав слухи о расставании с Ольгой Бузовой Несколько часов назад Давид Манукян вышел на связь со своими подписчиками и полностью опроверг слухи о расставании с Бузовой. 1

Происшествия Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме Киев, 22 июля 2020, 10:58 — REGNUM Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке. 35

Финансы Делягин назвал лучшую валюту для хранения сбережений в 2020 году Экономист Михаил Делягин допускает возможность обвала доллара в 2020 году и в этой связи назвал лучшие валюты для хранения сбережений в ближайшие месяцы и, даже, годы. 7

Авто Компания Waymo стала эксклюзивным партнером группы FCA Группа FCA предоставила статус эксклюзивного партнера компании Waymo.

Экономика Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе Экономисты предупреждают: в 2020 году может повториться ситуация 98-го года. Речь идет о девальвации и деноминации рубля. 19