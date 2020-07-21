Политика
Газета.RuПушков оценил требование США прекратить производство ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем. Биллингсли назвал их "летающим Чернобылем".
Читать в источнике
Оценить1,4K
с чего всё началось
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере резко осадил специального посланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, потребовавшего, чтобы Россия отказалась от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.Московский Комсомолецвчера в 16:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Пушков резко ответил Вашингтону на требование прекратить разработки ракет
Московский Комсомолецвчера в 16:42
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:47, Ашберн
Происшествия
Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», применявшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых произошли пожары, и разрешил его использовать.
РБК 05:28
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Политика
Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России
Москва, 22 июля 2020, 11:39 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддерживает законопроект о проведении в России «гаражной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.
REGNUM 04:39
Шоу-бизнес
Павел Прилучный жестко осадил подписчика за вопрос о личной жизни
Павел Прилучный подчеркнул, что личная жизнь касается только его самого и обсуждать это он не намерен.
OAnews 05:23
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском вчера в 03:15
Армия и оружие
Описан парализующий Россию удар США
США располагают силами, способными нанести парализующий удар по России.
Lenta.ru 02:55
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
Повестка дня 20 июля в 14:44
Спорт
Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей
Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственно возможным вариантом, сообщил в интервью телеканалу NHK глава оргкомитета Ёсиро Мори.
Коммерсантъ вчера в 22:43
Общество
Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.
RT на русском 04:49
Путешествия
Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России
Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал разработку системы возвращения части средств за приобретенный тур по России на банковскую карту «Мир».
Известия 03:58
Политика
В Госдуму внесли законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет
В Госдуму внесли проект базового закона о молодежной политике в России, который предусматривает повышение возраста молодежи до 35 лет.
Газета.Ru 04:59
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
Общество
Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России
Председатель Госдумы отметил, что профильным министерствам было бы правильно это учесть.
РИА Новости 05:41
Экономика
Сбербанк стал владельцем 100% компании «Яндекс.Деньги»
Сбербанк выкупил у "Яндекса" 25% компании "Яндекс.Деньги", консолидировав 100% акций, следует из информации на сайте ЕГРЮЛ.
РИА Новости вчера в 22:31
Общество
«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
ТАСС вчера в 20:36
Общество
Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени
Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Давид Манукян опроверг слухи о расставании с Ольгой Бузовой
Давид Манукян ввел в заблуждение свою аудиторию, справоцировав слухи о расставании с Ольгой Бузовой Несколько часов назад Давид Манукян вышел на связь со своими подписчиками и полностью опроверг слухи о расставании с Бузовой.
Вокруг ТВ 20 июля в 22:29
Происшествия
Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме
Киев, 22 июля 2020, 10:58 — REGNUM Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке.
REGNUM 03:58
Армия и оружие
Греция привела армию в повышенную готовность из-за действий Турции
Решение Турции начать исследования возле острова Кастелоризо вынудило Грецию привести свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности.
Экономика сегодня вчера в 11:08
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК вчера в 10:56
Финансы
Делягин назвал лучшую валюту для хранения сбережений в 2020 году
Экономист Михаил Делягин допускает возможность обвала доллара в 2020 году и в этой связи назвал лучшие валюты для хранения сбережений в ближайшие месяцы и, даже, годы.
Topdaynews.ru 02:47
Авто
Компания Waymo стала эксклюзивным партнером группы FCA
Группа FCA предоставила статус эксклюзивного партнера компании Waymo.
Vevby.ru 05:39
Экономика
Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе
Экономисты предупреждают: в 2020 году может повториться ситуация 98-го года. Речь идет о девальвации и деноминации рубля.
Kazanfirst.ru 01:05
Экономика
Закрытие консульства КНР в Хьюстоне возвращает доллар к жизни
Доллар вырос против китайского юаня после того, как консульство в Хьюстоне приказано было закрыть График доллара США к офшорному юаню Доллар США вырос против китайского юаня, сломав ключевой уровень 7, так как министерство иностранных дел Китая заявило, что США приказали ему закрыть свое консульство в Хьюстоне, что стало последним признаком обострения напряженности.
Profinance.ru 04:12
Хоккей
Панарин номинирован на приз «Харт Трофи»
CT news 04:22
Общество
Удмуртия заняла 52-е место среди регионов России по качеству жизни
Удмуртия заняла 52-е место рейтинга лучших регионов России для жизни, составленном РБК, набрав 2.71 балла из 10 возможных.
Коммерсантъ Ижевск 02:59