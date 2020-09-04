Пушков оценил угрозы США в адрес России из-за Белоруссии
«Госдеп утверждает, что в Белоруссии не идет речь о геополитическом соревновании между США и Россией, и тут же выступает с угрозами в адрес Москвы, которые говорят об обратном: США рассматривают ситуацию в Белоруссии именно с точки зрения ослабления позиций России», — написал сенатор.В источнике
С чего всё началось
Российский сенатор Алексей Пушков у себя в Twitter
оценил угрозу ухудшения отношений с США, о которой ранее заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.
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