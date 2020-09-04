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Lenta.ru
Lenta.ru

Пушков оценил угрозы США в адрес России из-за Белоруссии

«Госдеп утверждает, что в Белоруссии не идет речь о геополитическом соревновании между США и Россией, и тут же выступает с угрозами в адрес Москвы, которые говорят об обратном: США рассматривают ситуацию в Белоруссии именно с точки зрения ослабления позиций России», — написал сенатор.В источнике
С чего всё началось
Российский сенатор Алексей Пушков у себя в Twitter
 оценил угрозу ухудшения отношений с США, о которой ранее заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.
Газета.Ru21:50
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Российская газета

Пушков прокомментировал угрозы США в адрес России из-за Беларуси

Российская газета01:17
Газета.Ru

Пушков оценил интересы США в Белоруссии

Газета.Ru21:50
Утро.ru

Американцы используют ситуацию в Белоруссии для ослабления России

Утро.ruвчера в 11:13
РИА Новости

Пушков отреагировал на угрозы США в адрес России из-за Белоруссии

РИА Новости20:34
Новостной фронт

Алексей Пушков: Штатам не скрыть своего участия в ситуации в Белоруссии

Новостной фронтвчера в 14:52
Lenta.ru

Пушков оценил угрозы США в адрес России из-за Белоруссии

Lenta.ru21:07
SM News

Пушков заявил, что США рассчитывают с помощью Белоруссии ослабить Россию

SM Newsвчера в 10:06

Лукашенко заявил, что Германия фальсифицировала отравление Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сказал, что заявление канцлера Германии о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен – фальсификация.
Свободная Прессавчера в 06:31
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США намерены убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом

В среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии.
ТАСС19:01
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Япония намерена построить корабли для защиты от баллистических ракет

MOD Russia / via Globallookpress.com Правительство Японии в качестве альтернативы наземным комплексам Aegis Ashore рассматривает возможность строительства новых кораблей, которые будут защищать острова от баллистических ракет.
РЕН ТВ22:07

Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии продолжатся

Вильнюс, 4 сентября 2020, 04:02 — REGNUM Протесты в Белоруссии не прекратятся никогда, заявила 4 сентября домохозяйка Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах президента, в интервью японскому телеканалу NHK.
REGNUM21:02
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Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.
РИА Новости20:14
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Онищенко выступил против штрафов для родителей курящих школьников

Борьба с курением среди школьников при помощи штрафов для родителей не даст никакого результата, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
РБК01:13
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Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального

Сабаев отметил, что после того как Навального с самолета доставили в больницу, у пациента в первую очередь наблюдались метаболические нарушения, что не характерно для отравлений фосфороорганическими соединениями, к которым относится отравляющее вещество «Новичок».
URA.Ruвчера в 15:58
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Лукашенко отправил в отставку глав КГБ и Совбеза Белоруссии

Александр Лукашенко уволил руководителя КГБ Валерия Вакульчика, главу Совета безопасности страны Андрея Равкова и начальника Комитета госконтроля Ивана Тертеля, информирует пресс-служба президентской администрации.
ЗакC.Рувчера в 05:11
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СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схиигумена Сергия

Следственное управление СК по Свердловской области проверяет сообщения о преступлениях, которые мог совершить в Среднеуральском женском монастыре лишенный сана схиигумен Сергий (Романов).
РИА Новости20:18
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NYT сообщила об усилении давления на Меркель по «Северному потоку-2»

Канцлеру Германии Ангеле Меркель становится все труднее отстаивать строительство газопровода «Северный поток-2» в связи с заявлениями правительства ФРГ об отравлении политика Алексея Навального веществом из группы «Новичок».
РБК00:42
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«Уфа» поздравила Зинченко с победным голом за сборную Украины

Пресс-служба «Уфы» в «Твиттере» прокомментировала гол бывшего игрока башкирской команды, полузащитника сборной Украины Александра Зинченко в матче с командой Швейцарии (2:1). «Поздравляем экс-игрока „Уфы“ Александра Зинченко с победным голом за свою национальную сборную», — говорится в сообщении.
Чемпионат17:29

На Алтае не стали возбуждать дело по факту поедания собак

Полиция Рубцовского района Алтайского края решила не возбуждать уголовное дело против жительницы села Зеленая Дубрава, которая убивает и разделывает собак, чтобы затем употребить в пищу.
Общественная служба новостей01:40
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