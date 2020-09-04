Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

Пушков оценил угрозы США в адрес России из-за Белоруссии

«Госдеп утверждает, что в Белоруссии не идет речь о геополитическом соревновании между США и Россией, и тут же выступает с угрозами в адрес Москвы, которые говорят об обратном: США рассматривают ситуацию в Белоруссии именно с точки зрения ослабления позиций России», — написал сенатор.В источнике
Алексей Пушковроссийский общественный деятель
Госдеп утверждает, что в Белоруссии не идет речь о геополитическом соревновании между США и Россией, и тут же выступает с угрозами в адрес Москвы, которые говорят об обратном: США рассматривают ситуацию в Белоруссии именно с точки зрения ослабления позиций России. Ясно, как день.
Подробнее о событии
Известия

Пушков отреагировал на угрозы США в адрес России из-за Белоруссии

Известия22:43
Утро.ru

Американцы используют ситуацию в Белоруссии для ослабления России

Утро.ruвчера в 11:13
Lenta.ru

Пушков оценил угрозы США в адрес России из-за Белоруссии

Lenta.ru21:07
РИА Новости

Пушков отреагировал на угрозы США в адрес России из-за Белоруссии

РИА Новости20:34
Новостной фронт

Алексей Пушков: Штатам не скрыть своего участия в ситуации в Белоруссии

Новостной фронтвчера в 14:52
Газета.Ru

Пушков оценил интересы США в Белоруссии

Газета.Ru21:50
SM News

Пушков заявил, что США рассчитывают с помощью Белоруссии ослабить Россию

SM Newsвчера в 10:06

Экс-владелец сети Vitawin может ответить по долгам компании

Экс-владелец сети Vitawin может ответить по долгам компании В конфликт вокруг банкротящейся сети магазинов спортивного питания Vitawin втягивают бывшего владельца компании — СМП-банк Аркадия и Бориса Ротенбергов.
Коммерсантъ18:31

21-летняя дочь певицы Славы получила свою первую музыкальную премию

Младшая дочь Славы с папой Анатолием Данилицким Стоит добавить, что на сцене ЖАРА KIDS Music Awards, куда Слава и ее талантливая наследница отправились 2 сентября, выступил другой звездный родитель, чей наследник запел совсем недавно.
Вокруг ТВвчера в 00:22
1

Новейшие турецкие беспилотники нанесли удары по Армении

Турция решила возобновить эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном и задействовала для нанесения ударов по территории Армении свои новейшие ударно-разведывательные беспилотные летательные аппараты Anka-S.
Avia.proвчера в 21:17
15

Ученые выяснили, как изучение второго языка влияет на мозг ребенка

Согласно результатам нового исследования международной группы ученых из Испании, Британии, США и Германии, дети и подростки, которые учатся говорить на втором языке и более, ко взрослому возрасту в среднем имеют большее количество серого вещества в мозге, чем их одноязычные сверстники.
Ридусвчера в 02:02

Глава Черногории признал поражение своей партии и перешел в оппозицию

В Черногории Демократическая партия социалистов (ДПС) признала поражение на парламентских выборах и закончила свое тридцатилетние правление в стране, заявил ее лидер президент Черногории Мило Джуканович 3 сентября, передает Рейтер.
ИА Красная Веснавчера в 13:53
17

В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомостивчера в 09:21
65

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал вещание в России

Эксклюзивная «Золотая коллекция» позволит передать следующим поколениям нашу культуру, собрать воедино все лучшее, что создано и создается в нашем кино, заявил глава Совета директоров компании «Цифровое Телевидение» Антон Златопольский.
RuNews24.ru1 сентября в 09:28
47