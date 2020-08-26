Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России
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Утверждения о возможном вхождении Белоруссии в состав России могут развернуть протесты в ненужное для Москвы русло. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале в среду, 26 августа.В источнике
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