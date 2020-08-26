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Известия
Известия

Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России

Утверждения о возможном вхождении Белоруссии в состав России могут развернуть протесты в ненужное для Москвы русло. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале в среду, 26 августа.В источнике
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News.ru

Пушков высказался о вхождении Белоруссии в состав России

News.ruвчера в 16:41
Lenta.ru

Пушков оценил перспективу вхождения Белоруссии в состав России

Lenta.ru17:18
Газета.Ru

Пушков оценил шансы вхождения Белоруссии в состав РФ

Газета.Ruвчера в 16:54
Известия

Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России

Известия18:54
Московский Комсомолец

Пушков скептически отнесся к идее объединения России и Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 16:39
URA.Ru

Пушков оценил шансы вхождения Беларуси в состав России

URA.Ruвчера в 15:51
РИА Новости

Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России

РИА Новостивчера в 15:39

В Госдепе ответили на запуск Китаем ракет для «запугивания США»

Вашингтон, 27 августа 2020, 03:12 — REGNUM В Китае сильно заблуждаются, если считают, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать США, написал 26 августа спецпосланник Госдепа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter.
REGNUM20:12
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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Сенатор-республиканец: Байден на посту президента втянет США в войну

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден привык решать вопросы войнами, поэтому в случае победы на выборах он может развязать войну с участием американского государства. такое заявление сделал сенатор-республиканец Рэнд Пол.
Политика Сегоднявчера в 22:12
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Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

"Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США) на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа", — говорится в заявлении представителя СНБ Джона Уллиота.
РИА Новостивчера в 16:52
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В России создали прибор, выявляющий COVID-19 в воздухе

В рамках технологического партнерства между Ростехом и Минздравом России "Швабе" является интеграционным центром по постановке на промышленное производство разработок для обеспечения биологической безопасности России, выполненных ведущими научными организациями, и опытных образцов изделий, созданных с привлечением организаций малого и среднего бизнеса.
РИА Новости20:43
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич отказалась давать показания и не стала свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете, пишет Tut.by.
Городовойвчера в 09:29
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