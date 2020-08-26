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Известия
Известия

Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России

Утверждения о возможном вхождении Белоруссии в состав России могут развернуть протесты в ненужное для Москвы русло. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале в среду, 26 августа.В источнике
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Известия

Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России

Известия18:54
Lenta.ru

Пушков оценил перспективу вхождения Белоруссии в состав России

Lenta.ru17:18
РИА Новости

Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России

РИА Новостивчера в 15:39
Московский Комсомолец

Пушков скептически отнесся к идее объединения России и Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 16:39
URA.Ru

Пушков оценил шансы вхождения Беларуси в состав России

URA.Ruвчера в 15:51
Газета.Ru

Пушков оценил шансы вхождения Белоруссии в состав РФ

Газета.Ruвчера в 16:54
Новостной фронт

Алексей Пушков: Лукашенко не собирается делиться властью

Новостной фронтвчера в 14:23

Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

По мнению кипрских юристов «Траста», связанные с Минцем фирмы предъявили многомиллионные требования к O1 Group, что защитить компанию от «подлинных» кредиторов: «Траста» (долг перед ним составляет $90 млн, следует из показателей O1 на 2019 год, представленных в материалах), Промсвязьбанка (более 6 млрд руб. в долларах и евро) и компании Rokiana Сергея Гордеева (около 3,7 млрд руб.).
РБКвчера в 23:00
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СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Дегтярев предложил сократить траты на чиновников

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен высвободить в бюджете региона дополнительные 7-9 млрд рублей за счет сокращения затрат на чиновников, оптимизации схемы закупки топлива и выдачи госгарантий.
ТАССвчера в 03:27
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Переливание крови может помочь в лечении инсульта

После инсульта в течение 2-6 часов в крови увеличивается уровень ММР-9, а если организовать переливание крови в течение 6,5-7 часов после инсульта, то замещение крови значительно снижает последствия для человека, уменьшая площадь омертвевшей из-за отсутствия кровоснабжения ткани головного мозга.
Популярная механикавчера в 03:27
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Контейнеры недосчитались субсидий

Притом что субсидия на контейнер соответствует ранее обсуждавшейся величине, совокупный объем средств, выделенных на нее (не более 300 млн руб.), заметно уступает анонсированному в мае 1 млрд руб. Впрочем, участники рынка отмечают, что субсидироваться будет только транзит из тихоокеанских портов РФ и в их направлении, и на этих маршрутах 7,5 тыс. TEU — неплохой объем для роста.
Коммерсантъвчера в 12:45

При подтоплении Новой Третьяковки произведения искусства не пострадали

В результате протечки крыши здания Новой Третьяковки на Крымском Валу и частичного подтопления выставочных залов произведения искусства не пострадали, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе галереи.
Коммерсантъвчера в 12:31
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СККШ-586 на форуме «Армия-2020»

Завод по строительству машин из Мытищ на выставке «Армия-2020» в текущем году планирует представить совершенно новое корпусное колесное шасси СККШ-586.
Car.ru25 августа в 04:02
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