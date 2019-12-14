с чего всё началось

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Меркель объяснила продление антироссийских санкций Антироссийский настрой Санкции против России - уже почти традиционно - стали одним из главных вопросов саммита ЕС, в ходе обсуждения лидеры стран Евросоюза единогласно поддержали очередное продление ограничительных мер.

Общество Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.

Происшествия В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Политика Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.

Происшествия Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца украинского военнослужащего Андрея Антоненко, который, по версии следствия, является организатором убийства журналиста Павла Шеремета.

Общество Госдума освободила выплаты обманутым дольщикам от НДФЛ В пятницу, 13 декабря, Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс России, которые освобождают все компенсационные выплаты обманутым дольщикам от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Фигурное катание Тарасова прокомментировала решение Загитовой приостановить карьеру Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой приостановить карьеру.

Общество Врио губернатора Приангарья посетил пострадавший от паводка Тулун Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в субботу прибыл в пострадавший летом от паводка Тулун, передает корреспондент РИА Новости.

Политика В России появятся города трудовой доблести Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы законопроект, который предлагает установить в РФ почетное звание "Город трудовой доблести".

Кино Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.

Здоровье От гриппа в Тульской области добровольно привились 720 тысяч человек Накануне, 13 декабря в министерстве здравоохранения региона на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии подвели итоги эпидемического сезона гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 2018-2019 годов в Тульской области, а также обсудили задачи на предстоящий эпидсезон.