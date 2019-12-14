Политика
RT на русскомПушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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с чего всё началось
— Испытание США баллистической ракеты средней дальности, к которому они готовились задолго до выхода из ДРСМД, может стать "чёрной датой" для Европы, если за этим последует размещение ракет США на континенте, — написал Пушков в "Твиттере".Life.ruвчера в 19:48
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