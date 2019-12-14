Политика

RT на русскомRT на русскомПушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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РИА Новости вчера в 11:01
Наука

Выявлены вызывающие бессонницу продукты

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Lenta.ru вчера в 22:45
Политика

Зеленский ответил на слова Путина о газе шуткой

Украинский президент Владимир Зеленский ответил на слова главы РФ Владимира Путина измененной строчкой из стихотворения Сергея Михалкова.
Политическая Экспертиза вчера в 01:25
Происшествия

Тела шести погибших после извержения вулкана нашли в Новой Зеландии

Спасатели нашли тела шести жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, информирует полиция страны в Twitter.
Московский Комсомолец 12 декабря в 22:35
Политика

СМИ узнали о новом контракте на поставку Турции комплексов С-400

Российская газета вчера в 16:42
Политика

Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию

Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
РИА Новости вчера в 14:14
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Шнуров раскритиковал Гагарину на «Голосе»

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Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.
RT на русском вчера в 23:56
Общество

Видео водителя скорой из Екатеринбурга набрало миллион просмотров

Более миллиона раз пользователи Tik Tok посмотрели видео водителя скорой помощи из Екатеринбурга.
Вечерняя Москва вчера в 06:06
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В октябре только у одного пациента диагностировали это неприятное заболевание - а в ноябре уже 7 сызранцев «зачесались».
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Общество

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ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд

Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил — он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, считает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
РБК вчера в 12:08
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В России может появиться уголовная ответственность для людей, употребляющих наркотики и отказывающихся от принудительного лечения.
РЕН ТВ вчера в 23:18
Происшествия

ФСБ задержала в Москве пятерых готовивших теракты членов ИГ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о задержании в Москве пятерых членов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России), готовивших теракты.
РБК вчера в 06:57
Авто

Представлен обновлённый седан Volkswagen Lavida

Обновлённый седан Volkswagen Lavida обзавёлся иной решёткой радиатора с тонкими хромированными линиями, модернизированной головной оптикой, а также другим передним бампером, в который вмонтированы дневные ходовые огни.
Тарантас Ньюс вчера в 04:14
Общество

Билан сообщил детали своего «пьяного» выступления в Самаре

Как сообщал портал 63.RU, жители Самары собирали подписи под петицией в адрес мэра города Елены Лапушкиной и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с требованием извиниться перед горожанами за выступление Билана, которое прошло 8 сентября.
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Международный коллектив ученых предложил оптическую систему, позволяющую увидеть белковый кристалл в рентгеновском излучении и поместить его в центр пучка.
Индикатор вчера в 11:00
Общество

В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки

В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
РБК вчера в 23:58
Футбол

Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБ

Президент ЦСКА Евгений Гинер положительно оценил переход 75 процентов акций клуба под контроль ВЭБ "Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнерами", — цитирует функционера РБК.
РИА Новости вчера в 11:25
Экономика

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 12130 рублей

В соответствии с действующими законами, минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, тогда как теперь размер выплат вырастет на 850 рублей или на 7,5%. Такой размер МРОТ соответствует 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
RuNews24.ru 12 декабря в 07:18
Экономика

Солевой бизнес сына генпрокурора бьёт рекорды

Самым быстрорастущим предприятием на рынке пищевой соли в России стал Тыретский солерудник в Иркутской области, который контролирует старший сын генпрокурора Юрия Чайки — Артём Чайка.
Секрет фирмы вчера в 05:23
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Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости вчера в 17:36
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
Общество

Посол России предложил КНДР решение проблемы с браконьерством

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что предложил северокорейской стороне создать двустороннюю структуру по борьбе с браконьерством.
РИА Новости вчера в 22:50
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