Политика
RT на русскомПушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек
Политика
Меркель объяснила продление антироссийских санкций
Антироссийский настрой Санкции против России - уже почти традиционно - стали одним из главных вопросов саммита ЕС, в ходе обсуждения лидеры стран Евросоюза единогласно поддержали очередное продление ограничительных мер.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Политика
Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже
Как рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко некоторые участники "нормандского саммита" слишком бурно обсуждали Минские соглашения, но Россия действовала эффективно, не дав их изменить.
Политика
В Шотландии может пройти новый референдум о независимости
Шотландская национальная партия по итогам парламентских выборов смогла заручиться внушительной поддержкой населения, что открывает возможность для проведения в автономии нового референдума о независимости.
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Общество
Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
Происшествия
Документы о сгоревшем в Одессе колледже пытались уничтожить
Происшествия
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек
Игры
THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Экономика
Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки
На первой неделе декабря рост отпускных цен был уже не таким высоким — лишь 16,6%, до 48,8 руб. Дорожают как отечественные, так и импортные яблоки, отмечает руководитель практики АПК "НЭО Центра" Ксения Безшлях.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Общество
Около четверти российских школ запретили мобильные телефоны в классах
Более 10 тыс. школ в России уже запретили использование мобильных телефонов во время занятий.
Происшествия
Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета
Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
Политика
США официально отложили введение дополнительных пошлин против Китая
США официально отложили вступление в силу дополнительных пошлин на китайские товары.
Гаджеты
OnePlus готовит специальный анонс для выставки CES 2020
Компания OnePlus опубликовала тизер-изображение, говорящее о подготовке специального мероприятия, на котором будет сделан некий загадочный анонс.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
В ближайшие дни в европейской части России резко потеплеет. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
Происшествия
Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28
Фигурное катание
Плющенко считает, что Загитова выбирает тренеров
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сделала паузу в карьере, поскольку ей необходимо больше внимания и она определяется с тренерами.
Музыка
Концертный директор раскрыл причину отказа Ротару выступать в России
Хоккей
Гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Нью-Джерси» в НХЛ
Ранее хет-трик Артемия Панарина помог «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Сан-Хосе Шаркс» в матче НХЛ.
Здоровье
Три главных правила здоровья и долголетия назвал врач
Всплески высокоинтенсивных упражнений, жаркие и холодные температуры и голодание немного напрягают тело, стимулируя то, что некоторые люди сейчас называют генами долголетия, утверждает врач.
Футбол
Роналдиньо не считает Месси лучшим игроком в истории футбола
Общество
В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»
Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
Единоборства
Усман, Холлоуэй и Ян прошли взвешивание перед турниром UFC 245
Основной кард Камару Усман (170 фунтов) — Колби Ковингтон (170 фунтов) Макс Холлоуэй (145) — Александер Волкановски (144,5) Аманда Нуньес (134,5) — Жермейн де Рандами (134,5) Марлон Мораес (135,5) — Жозе Алду (136) Пётр Ян (135,5) — Юрайя Фэйбер (135,5). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 245.
Происшествия
Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".