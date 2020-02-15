Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа". Он отметил, что пафос заявления министерства "не вполне понятен".
Читать в источнике
Комментировать1,4K

Подробнее о событии

Пушков вспомнил Зеленского в связи с однополыми семьями

Национальная служба новостей08:43

Пушков сравнил ответ МИД Британии на слова Путина об однополых семьях с шуткой Зеленского

Газета.Ru06:42

Реакция Лондона на слова Путина напомнила Пушкову шутку Зеленского

РИА Новости05:42

Пушков ответил на заявление британского МИД о словах Путина про родителей

REGNUM06:11

Пушков не понял пафоса МИД Британии по поводу слов Путина про «папу и маму»

Красная весна05:07

Пушков ответил МИД Британии в споре о наименовании родителей

ФедералПресс03:11

Пушков оценил реакцию МИД Британии на слова Путина о «маме и папе»

News.ru02:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:35, Ашберн
Происшествия

Застреливший в Калининграде семейную пару мужчина умер

Вести.Ru 15:39
Космос

Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС

РИА Новости 12 февраля в 17:10
Политика

Путин поставил вопрос перед Зеленским о выполнении Минских соглашений

Путин прямо поинтересовался у Зеленского намерен ли Киев исполнять Минские соглашения, сообщает пресс-служба Кремля.
Профиль вчера в 10:08
Космос

Американский космический корабль Cygnus стартовал к МКС

Американская ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала с космодрома на острове Уоллопс в штате Вирджиния (США), сообщает NASA в Twitter.
Коммерсантъ 17:30
Происшествия

Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство

Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.
Газета.Ru 17:18
Политика

В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»

Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Газета.Ru вчера в 17:27
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Общество

В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1457 человек

Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
РИА Новости вчера в 18:34
Спорт

Швед Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом

РИА Новости 09:52
Футбол

Федун поддержал реформу Кубка России

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поддержал реформу Кубка России, в котором со следующего сезона будет введён групповой этап.
Чемпионат 13 февраля в 07:50
Армия и оружие

В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК

Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Lenta.ru 08:23
Музыка

Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате

23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
IvanovoNews 12 февраля в 22:20
Технологии

Предустановка российского ПО на смартфоны начнётся с поисковиков

Ожидается, что предустановка российского ПО на все продаваемые в РФ смартфоны начнётся с 1 июля 2020 года.
UfacityNews.ru 15:43
Биатлон

Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону

Российская газета 10:07
Футбол

Рамос собирается продлить контракт с «Реалом» до 2023 года

Защитник "Реала" Серхио Рамос ведет переговоры с мадридским клубом о продлении контракта.33-летний футболист собирается заключить соглашение до 2023 года.
Soccer.ru 07:02
Шоу-бизнес

Собчак попозировала с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Lenta.ru вчера в 07:44
Происшествия

Брошенных в Шереметьево детей передали матери

Российская газета 13 февраля в 23:52
Общество

В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом

В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за искажение информации о состоянии больного.
Lenta.ru 06:44
Шоу-бизнес

Случился приступ: Лолиту откачивали во время концерта

Комсомольская правда вчера в 12:54
Авто

Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России

В России стартовали продажи компактного кроссовера Skoda Karoq. Его приобрести можно в салонах дилеров, сотрудничающих с данным брендом.
Shraibikus News вчера в 23:42
Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
Мой Брянск 09:08
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Происшествия

Младенец погиб в результате ДТП под Саратовом

Новорожденный ребенок скончался от травм, полученных в результате аварии в Саратовской области, еще четыре человека пострадали.
Народные новости 17:57
Биатлон

Тихонов: Логинов не тренировался с командой, это его и спасло

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
Нева Спорт 11:50
Происшествия

Еще три пациента сбежали из карантина в Петербурге

В Санкт-Петербурге еще три человека сбежали из коронавирусного карантина, сообщает «Фонтанка».
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 05:15
Футбол

«Спортинг» сыграл вничью с «Риу Ави» в матче чемпионата Португалии

"Споринг" ушел от поражения в выездном матче 21-го тура чемпионата Португалии по футболу против "Риу Ави".
РИА Новости 17:41
Транспорт

На автоподходах к Крымскому мосту открыли стационарные посты ДПС

Два стационарных поста ДПС открыты на автомобильных подходах к Крымскому мосту. Церемония состоялась 15 февраля.
Известия 05:17
Экономика

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
РИА Новости 03:27
Экономика

«Шереметьево» может стать полностью частным аэропортом

При консолидации, прошедшей по указу президента Путина с 2015 по 2017 годы, частная компания получила контрольный пакет аэропорта, так как обязалась построить в нем новые объекты, в том числе пассажирский терминал B, подземные тоннели под аэродромом, новый грузовой терминал и топливо-заправочный комплекс.
Интерфакс 13 февраля в 09:55
Экономика

Лукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах и не будет платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок.
Газета.Ru вчера в 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное