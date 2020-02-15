Политика
РИА НовостиПушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа". Он отметил, что пафос заявления министерства "не вполне понятен".
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Космос
Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС
Политика
Путин поставил вопрос перед Зеленским о выполнении Минских соглашений
Путин прямо поинтересовался у Зеленского намерен ли Киев исполнять Минские соглашения, сообщает пресс-служба Кремля.
Космос
Американский космический корабль Cygnus стартовал к МКС
Американская ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала с космодрома на острове Уоллопс в штате Вирджиния (США), сообщает NASA в Twitter.
Происшествия
Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство
Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.
Политика
В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»
Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Общество
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1457 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Спорт
Швед Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом
Футбол
Федун поддержал реформу Кубка России
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поддержал реформу Кубка России, в котором со следующего сезона будет введён групповой этап.
Армия и оружие
В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК
Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Музыка
Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате
23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
Технологии
Предустановка российского ПО на смартфоны начнётся с поисковиков
Ожидается, что предустановка российского ПО на все продаваемые в РФ смартфоны начнётся с 1 июля 2020 года.
Биатлон
Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону
Футбол
Рамос собирается продлить контракт с «Реалом» до 2023 года
Защитник "Реала" Серхио Рамос ведет переговоры с мадридским клубом о продлении контракта.33-летний футболист собирается заключить соглашение до 2023 года.
Шоу-бизнес
Собчак попозировала с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Происшествия
Брошенных в Шереметьево детей передали матери
Общество
В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом
В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за искажение информации о состоянии больного.
Шоу-бизнес
Случился приступ: Лолиту откачивали во время концерта
Авто
Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России
В России стартовали продажи компактного кроссовера Skoda Karoq. Его приобрести можно в салонах дилеров, сотрудничающих с данным брендом.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Происшествия
Младенец погиб в результате ДТП под Саратовом
Новорожденный ребенок скончался от травм, полученных в результате аварии в Саратовской области, еще четыре человека пострадали.
Биатлон
Тихонов: Логинов не тренировался с командой, это его и спасло
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
Происшествия
Еще три пациента сбежали из карантина в Петербурге
В Санкт-Петербурге еще три человека сбежали из коронавирусного карантина, сообщает «Фонтанка».
Футбол
«Спортинг» сыграл вничью с «Риу Ави» в матче чемпионата Португалии
"Споринг" ушел от поражения в выездном матче 21-го тура чемпионата Португалии по футболу против "Риу Ави".
Транспорт
На автоподходах к Крымскому мосту открыли стационарные посты ДПС
Два стационарных поста ДПС открыты на автомобильных подходах к Крымскому мосту. Церемония состоялась 15 февраля.
Экономика
Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Экономика
«Шереметьево» может стать полностью частным аэропортом
При консолидации, прошедшей по указу президента Путина с 2015 по 2017 годы, частная компания получила контрольный пакет аэропорта, так как обязалась построить в нем новые объекты, в том числе пассажирский терминал B, подземные тоннели под аэродромом, новый грузовой терминал и топливо-заправочный комплекс.
Экономика
Лукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах и не будет платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок.