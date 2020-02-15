Политика
РИА НовостиПушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа". Он отметил, что пафос заявления министерства "не вполне понятен".
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Политика
Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко
Высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко непоследовательны и имеют «нервный» характер.
Армия и оружие
В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК
Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Происшествия
На даче прокурора был найден закопанный труп его супруги
Биатлон
Шипулин лишится статуса олимпийского чемпиона
Информацию о дисквалификации подтвердили в СБР и РУСАДА. Таким образом, Антон Шипулин лишается статуса олимпийского чемпиона.
Политика
Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Экономика
Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Общество
Полиция задерживает участников акции против поправок в Конституцию
В Петербурге на Лиговском проспекте проходит акция в форме сменяемого одиночного пикета против внесения поправок в Конституцию РФ.
Гаджеты
Определён самый мощный смартфон на Android
В бенчмарке AnTuTu появился новый лидер по тесту производительности. Таким образом определён самый мощный смартфон на Android.
Футбол
«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА
"Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".
Политика
В Госдуме оценили предложение Зеленского провести «выборы в Крыму»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма».
Армия и оружие
США начнут испытания гиперзвукового оружия в 2020 году
Политика
Макрон описал два сценария взаимодействия с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон описал два сценария взаимодействия европейских стран с Россией.
Футбол
Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье» в Лиге 1
«Монако» одержал победу над «Монпелье» в матче 25-го тура французской Лиги 1.
Экономика
Переводы россиян на банковские карты начнет контролировать налоговая
В России банки тестируют новое программное обеспечение, которое станет отслеживать переводы на банковские карты.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Энергетика
В Ростовской области добыча угля сократилась почти на 6% в 2019 году
В Ростовской области по итогам 2019 года угольные компании региона сократили добычу на 5,7%. Такие данные приводятся в отчете о социально-экономическом развитии региона, опубликованном на сайте донского правительства.
Происшествия
Бывший высокопоставленный дальневосточный таможенник заочно арестован
Басманный суд Москвы 14 февраля санкционировал заочный арест бывшего начальника таможенного поста морского порта Владивосток Владивостокской таможни Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) ФТС России Виктора Сабурина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-секретарь районного суда Ирина Морозова, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Случился приступ: Лолиту откачивали во время концерта
Шоу-бизнес
Решетова показала лицо сына Тимати
Большинство уверены, что на Тимати, некоторые также нашли общие черты между сыном рэпера и его дочерью, Алисой.
Кино
В Сети появилось видео со съемок новой «Матрицы»
Новое видео со съемок новой «Матрицы» появилось на просторах Сети. Его опубликовал анонимный очевидец происходящего.
Транспорт
Желтую ветку московского метро задумали соединить
Власти Москвы задумали соединить Калининскую и Солнцевскую (желтые) линии метро, вопреки планам отказаться от этой идеи.
Футбол
Хет-трик Кучаева помог ЦСКА разгромить «Делемон»
Московский ЦСКА одержал разгромную победу над швейцарским "Делемоном" в товарищеском матче.
Общество
В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом
В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за искажение информации о состоянии больного.
Политика
Путин высказался об индексации пенсий в России
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.
Происшествия
Мужчине, сбитому худруком «Лицедеев», ампутировали ногу
Художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев, находясь за рулем своего BMW, сбил мужчину в Санкт-Петербурге.
Технологии
Российское ПО начнут устанавливать на смартфоны и умные часы уже летом
Российские карты, поиск, антивирус и аудиовизуальные сервисы могут появиться в планшетах и умных часах уже с 1 июля 2020 г. Это на год раньше, чем просили производители электроники.