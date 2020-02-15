Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа". Он отметил, что пафос заявления министерства "не вполне понятен".

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

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