Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа". Он отметил, что пафос заявления министерства "не вполне понятен".

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Общество Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.

Политика Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.

Происшествия В Тольятти к жилому дому привезли землю с фрагментами надгробий Полиция начала проверку после публикаций о том, что к одному из жилых домов в Тольятти привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Шоу-бизнес Принц Уильям и Кейт Миддлтон заявили о незапланированном отпуске По данным издания, возлюбленные накануне заявили о необходимости незапланированного отпуска, так как из-за возложенных на них обязанностей в связи с отказом от них Меган Маркл и принца Гарри, у них почти не получается видеться с детьми.

Экономика Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50% В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).

Шоу-бизнес Собчак попозировала с голой грудью Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.

Гаджеты IPhone SE 2 оснастят безрамочным экраном из Тайваня Производство iPhone SE 2 начнется в ближайшие недели. Кроме того, сообщается, что новинка Apple получит Face ID – систему распознавания лиц.

Шоу-бизнес Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.