Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа". Он отметил, что пафос заявления министерства "не вполне понятен".
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Пушков вспомнил Зеленского в связи с однополыми семьями

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Пушков ответил МИД Британии в споре о наименовании родителей

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В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за искажение информации о состоянии больного.
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
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После концерта в Брянске Ольгу Бузову под руки увели со сцены

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
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Кулижников вслед за Ворониной стал чемпионом мира с мировым рекордом

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Полиция начала проверку после публикаций о том, что к одному из жилых домов в Тольятти привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
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Треть населения Украины не сможет получить бесплатную медицинскую помощь с апреля из-за условий медреформы.
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До 2025 года в Сибири планируют построить 110 новых станций для зарядки электромобилей.
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Производство iPhone SE 2 начнется в ближайшие недели. Кроме того, сообщается, что новинка Apple получит Face ID – систему распознавания лиц.
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Православные отмечают Сретение Господне

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Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
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Названы в смартфонах автоматические функции, которые лучше отключить

Эксперты назвали автоматические функции на современных смартфонах, которые пользователю лучше отключить.
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В Самарской области нашли тело младенца в пакете

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Эрдоган обвинил Шойгу и ЧВК Вагнера в ведении войны в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и частную военную компанию (ЧВК) Вагнера в ведении войны в Ливии.
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