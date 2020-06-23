Политика

Москва 24Москва 24Пушков оценил заявление Украины о крупном российском долге

Член Совета Федерации Алексей Пушков дал комментарий относительно заявления украинских властей о крупном российском долге. Об этом сенатор написал в своем Twitter. В частности, Пушков назвал Украину паразитическим государством.
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Пушков оценил заявление Украины о долгах России за флот в Крыму

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Пушков назвал Украину «паразитическим государством» с «протянутой рукой»

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В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку

Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
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Россия не должна вмешиваться в конфликт в Ливии, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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Общество

Скончался экс-сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни.
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
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Употребление сливочного масла, в составе которого содержатся трансжиры, может привести к онкологическим заболеваниям и иному вреду для организма, сказала в интервью телеканалу "Звезда" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.
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Энергетика

Цена на нефть WTI превысила $40 за баррель

Цена на нефть марки WTI поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Как «выкинуть» $1 млн: разработчики рассказали об отменённой игре «Хоббит»

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Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи

Ученые определили, что на видимой стороне спутника Земли извергалось в 4-13 раз больше магмы, чем на обратной стороне, что и объясняет разницу толщины коры между видимой и обратной сторонами Луны.
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Зрители смогут увидеть световые эффекты и инсталляции.
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Толщину коры мозга у обезьян удвоил ген человека

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Иосиф Пригожин заговорил о разводе с Валерией

Ранее Иосиф Пригожин заговорил о "скелетах в шкафу" у Асмус и Харламова.
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Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
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Банки не собираются вводить комиссии за переводы в банкоматах

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Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
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Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
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Харламов отреагировал на предположения о причинах его развода с Асмус

Шоумен Гарик Харламов высмеял предположение, что его союз с Кристиной Асмус распался из-за разных политических взглядов.
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За сутки в Бурятии прибавилось 43 больных коронавирусом

На утро 22 июня в Республике Бурятия зарегистрировано 2634 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, включая 43 за минувшие сутки.
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Армия и оружие

Юбилейный парад Победы в Москве состоится с небывалым размахом

В параде Победы в нашей столице запланировано участие 234 единиц наземной техники, 75 самолетов и вертолетов и около 13 тысяч военнослужащих.
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Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил уровень своей команды.
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Предполагается, что выплату ежегодно будут индексировать на 4%. Вместе с маткапиталом на первенца вырастет и субсидия на второго ребёнка.
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Бывшего президента Киргизии приговорили к 11 годам лишения свободы

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения по делу о коррупции, передает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы государства Сергея Слесарева.
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Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
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