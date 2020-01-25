Политика
RT на русскомПушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал публикацию ЦРУ архивных документов о деятельности Степана Бандеры. Пушков отметил, что Украина продолжает ставить памятники Бандере и настаивать на праве каждой страны «иметь своих героев».
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Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?
— Мария Захарова, российский дипломатКоммерсантъ 23 января в 23:34
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
Армия и оружие
Риски столкновения между США и Россией в Сирии растут
Вскоре Конгресс и союзники США убедили Дональда Трампа оставить в регионе около 500 американских военных для защиты нефтяных месторождений от посягательств со стороны президента Сирии Башара Асада и других игроков.
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Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже
Столкновение трех автомобилей в Воронеже стало причиной гибели четырех человек и ранения двух, сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.
Общество
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Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
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Ричард Мэдден поднимается в воздух на новых кадрах со съемок «Вечных»
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 21
По последним данным, 21 человек погиб и 1030 пострадали в результате сильного землетрясения на востоке Турции, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям (AFAD) страны.
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Чумовые шутки подоспели. Лучшие мемы о китайском коронавирусе
Интернет же плодит мемы и шутки.
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Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию
Песков не уточнил, какие действия власти будут принимать случае, если результаты голосования покажут, что россияне выступают против внесения изменений в Конституцию.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Политика
Владислав Сурков ушел с должности помощника президента России
Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков уходит с государственной службы.
Происшествия
На Урале женщина выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу
В Ханты-Мансийском автономном округе женщина выпала из окна квартиры на 9-м этаже и осталась жива благодаря приземлению в сугроб.
Теннис
Рублев победил Гоффена в третьем раунде Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.
Шоу-бизнес
Поклонники приняли 51-летнюю Стриженову в парике за Пугачеву
Подписчики Екатерины Стриженовой перепутали ее фото в Instagram с Аллой Пугачевой. Стриженова примеряла светлый парик для нового образа.
Общество
Собянин пообещал рекультивировать территорию около Юго-Восточной хорды
Проект строительства участка Юго-Восточной хорды получил широкий резонанс летом прошлого года, когда появились сообщения активистов-экологов о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность.
Общество
Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января
Запрещено также отказывать в помощи просящему. В Татьянин день важно не ссориться, чтобы не навлечь горе на близких людей.
Политика
В Польше заявили о «поражении Варшавы» на форуме в Израиле
Автор считает, что это свидетельствует о переориентировании направленности французской стороны на союз по европейской безопасности с Россией, а не с США.
Энергетика
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Общество
В Якутске отменили занятия в школах из-за сильных морозов
Общество
Лукашенко: Москва умышленно надавила на Минск налоговым манёвром
Россия специально начала налоговый манёвр, чтобы надавить на Белоруссию, полагает белорусский президент Александр Лукашенко.
Политика
Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России
Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.
Политика
Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Культура
Юсиф Эйвазов и Рузан Манташьян выступят на одной сцене
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в кинотеатрах США и Канады
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти с 25 января по 2 февраля в 37 кинотеатрах США и Канады.
Политика
Зеленский объяснил отказ уволить Гончарука, сравнив его с машиной
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ уволить Алексея Гончарука с должности премьер-министра страны, сравнив его с «хорошей машиной».
Политика
Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами и выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе.
Происшествия
В центре Москвы лошадь погибла от удара током
Футбол
Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»
Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле добились крупной победы над "Кельном" в рамках 19-го тура чемпионата Германии.
Общество
Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Политика
Израильтянка Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании
Осуждённая в РФ израильтянка Наама Иссахар пока не обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, это тормозит весь процесс, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Хоккей
Тренер академии «Авангарда» бил ребенка клюшкой по голове
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен эпизод, как тренер академии «Авангарда» Игорь Николаев применяет жесткие способы воспитания детей.