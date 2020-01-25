Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал публикацию ЦРУ архивных документов о деятельности Степана Бандеры. Пушков отметил, что Украина продолжает ставить памятники Бандере и настаивать на праве каждой страны «иметь своих героев».

Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере

Армия и оружие Риски столкновения между США и Россией в Сирии растут Вскоре Конгресс и союзники США убедили Дональда Трампа оставить в регионе около 500 американских военных для защиты нефтяных месторождений от посягательств со стороны президента Сирии Башара Асада и других игроков.

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