Политика

RT на русскомRT на русскомПушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал публикацию ЦРУ архивных документов о деятельности Степана Бандеры. Пушков отметил, что Украина продолжает ставить памятники Бандере и настаивать на праве каждой страны «иметь своих героев».
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Мария Захарова
Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?
— Мария Захарова, российский дипломатКоммерсантъ 23 января в 23:34

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