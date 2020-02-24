Политика
ИзвестияПушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.
Читать в источнике
Оценить98
Трамп хочет, чтобы Россия и Украина помирились? А что он сделал для этого — оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь? В отсутствии действий слова мало что значат.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельТелеканал 360° 00:22
с чего всё началось
Член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitterраскритиковал заявление президента США Дональда Трампа о надежде на примирение России и Украины.Газета.Ru00:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 00:45, Ашберн
Общество
США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Общество
Гороскоп на неделю: что ждет знаки с 24 февраля по 1 марта
Масленица и Власьев день - чего нельзя делать 24 февраля Близнецы Неделя обещает быть яркой и интересной.
Хоккей
«Баффало» решил расторгнуть контракт с Богосяном
Армия и оружие
На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием
В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года.
Здоровье
Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ
Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 77 тысяч
За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 409 человек, смертельных случаев - на 150.
Происшествия
Пропавшая в Мексике россиянка найдена живой
Технологии
Sony и Facebook пропустят GDC 2020 из-за коронавируса
Sony и Facebook Gaming/Oculus не будут участвовать в конференции разработчиков игр Game Developers Conference (GDC) 2020 из-за опасений по поводу коронавируса COVID19.
Политика
Трампу посоветовали уволить посла США в России
Американский посол в Москве Джон Салливан вошел в поданный президенту США Дональду Трампу перечень сотрудников Госдепартамента, нелояльных главе государства и рекомендованных к увольнению, сообщает информационный портал Axios со ссылкой на источники.
Космос
Blue Origin открыла завод по производству двигателей для лунного модуля
Частная американская аэрокосмическая компания Blue Origin открыла новый завод по производству ракетных двигателей в городе Хантсвилл (США, штат Алабама).
Гаджеты
Новый процессор Intel оказался в два раза медленнее конкурента от AMD
Результаты тестирования Intel Core i9-10900 в тестах производительности Cinebench R15 и Cinebench R20 почти в два раза ниже, чем у конкурирующего с ним в ценовой категории процессора AMD Ryzen 9 3900X.
Общество
Кирк Дуглас не оставил наследства сыну
Общество
В Москве проходит шествие КПРФ и «Левого фронта» в честь 23 февраля
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 763
Число подтверждённых случаев заражения инфекцией коронавируса COVID-2019 в Южной Корее достигло 763.
Хоккей
Панарин обогнал Макдэвида в гонке бомбардиров в НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на чистое четвёртое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Армия и оружие
США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Стремлением поддерживать безопасность в регионе объяснило командование шестого оперативного флота США заход в Черное море ракетного эсминца Ross (DDG 71) американских ВМС.
Культура
Рианна, LIZZO, Жанель Монэ, Трэйси Эллис Росс и другие на премии NAACP Image Awards 2020
Шоу-бизнес
Ольга Орлова уехала в Париж с бойфрендом
42-летняя Ольга Орлова, в конце прошлого года рассказала о том, что после чреды неудачных романов смогла обрести личное счастье.
Космос
Угроза для человечества: спутники на орбите создают уязвимость перед киберпреступниками
Коммерческие спутники уязвимы перед преступниками, поскольку не имеют никаких стандартов и норм кибербезопасности.
Наука
Российские ученые занимаются разработкой метода для создания более безопасных и эффективных препаратов
Известно, что ученым из России удалось получить грант, и сейчас они занимаются разработкой метода производства безопасных медикаментов.
Гаджеты
Названы пять лучших бюджетных смартфонов китайского производства
Специалисты определили пятерку лучших бюджетных смартфонов китайского производства.
Гаджеты
Sony Xperia 10 II останется без поддержки 5G
Новая модель среднего класса Sony Xperia 10 II хоть и не имеет поддержки сетей пятого поколения, но присмотреться к ней стоит.
Авто
Станет ли палладий новым золотом
Станет ли палладий новым золотом Палладий за последние три года подорожал почти в четыре раза, превратившись из побочного продукта в ходе добычи платины в основной источник выручки крупнейших компаний отрасли, в том числе ГМК «Норильский никель».
Происшествия
Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана
Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.
Кино
Харрисон Форд и Бэк зовут в кинотеатры
Чем примечательна экранизация повести «Зов предков» Харрисон Форд вернулся на экраны вместе с собакой: в прокат вышла экранизация повести Джека Лондона «Зов предков».
Авто
Блог Петра Меньших: Тестирую Skoda Karoq и думаю, для кого он?
Игры
Игровые видеокарты NVIDIA поколения Ampere не выйдут ранее конца августа
Источник изображения: Igor's LAB Прогнозированием графика анонса новых продуктов NVIDIA пытается заняться немецкий ресурс Igor’s LAB, опирающийся на уже составленный план деловых поездок специалистов, традиционно привлекаемых к подготовке подобных мероприятий.
Гаджеты
AMD выпустила свежий драйвер 20.Q1.1 для Radeon Pro
AMD выпустила как версии драйвера Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q1.1 для 64-битных Windows 7, 10, Server 2016 и Server 2019, так и для Linux (RHEL 8.1 / CentOS 8.1, RHEL 7.7 / CentOS 7.7, Ubuntu 18.04.2 и SLED/SLES 15.1).