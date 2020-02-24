Политика

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Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.
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Алексей Пушков
Трамп хочет, чтобы Россия и Украина помирились? А что он сделал для этого — оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь? В отсутствии действий слова мало что значат.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельТелеканал 360° 00:22
с чего всё началось
Член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter
раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа о надежде на примирение России и Украины.
Газета.Ru00:41

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