Политика

ИзвестияИзвестияПушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.
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с чего всё началось
«Оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь?» — написал Пушков в Twitter
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RT на русском00:39

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Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины

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Пушков: Заявления Трампа — пример слов в отсутствие действий

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Пушков высмеял слова Трампа о мире между Россией и Украиной

Московский Комсомолецвчера в 19:09

Пушков оценил слова Трампа о «примирении» России и Украины

Взгляд.рувчера в 18:35

Пушков прокомментировал призыв Трампа к миру между РФ и Украиной

News.ruвчера в 18:28

Пушков оценил слова Трампа о примирении России и Украины

Российская газетавчера в 19:56

Пушков ответил на слова Трампа о примирении России и Украины

РИА Новостивчера в 17:36
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
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11-летние хоккеисты устроили массовую драку на турнире в Тольятти

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Экономика

Курганский «Водный союз» опротестует решение по тарифам на воду

Курганское предприятие АО «Водный Союз» приняло решение обратиться с апелляционной жалобой на решение Курганского областного суда от 21 февраля отказать в иске по оспариванию базового тарифа на водоснабжение и водоотведение 2019 года, на основе которого утверждены тарифы на ближайшие пять лет.
REGNUM 21 февраля в 06:26
Происшествия

Суд арестовал создателя «Красной кнопки» Литреева по делу о наркотиках

РБК 04:32
Политика

Журналиста МИЦ «Известия» не пустили в Латвию

Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали на три года шенгенскую визу по запросу Эстонии.
Известия 03:33
Кино

Netflix представил новый актерский состав второго сезона «Ведьмака»

Газета.Ru 03:21
Экономика

Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%

Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
Коммерсантъ вчера в 00:36
Биатлон

Адвокат: на биатлониста Логинова и Касперовича завели уголовное дело

В Италии открыто уголовное преследование российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.
REGNUM вчера в 21:42
Общество

В Италии четвертый человек умер от коронавируса

В Италии зафиксировали уже четвертую смерть от коронавирусной инфекции COVID-2019. 24 февраля скончался 84-летний пациент.
Невские Новости 04:25
Происшествия

В Мытищах мать троих детей прыгнула в ледяной пруд, спасая собаку

Очевидцы засняли на видео, как педиатр из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, спасая собаку.
Ruposters.ru вчера в 03:28
Спорт

Большунов порвал на себе стартовую майку после поражения на «Ски Туре»

Несмотря на поражение на «Ски Туре», Большунов сохранил уверенное лидерство в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
РБК вчера в 11:19
Происшествия

В Мексике пропала 15-летняя россиянка

Lenta.ru 22 февраля в 20:01
Кино

Фото со съемок Венома

Известный звёздный фотограф Грег Уильямс опубликовал новые фотографии со съёмок второй части «Венома».
Фильм.ру 04:47
Общество

Россия намерена участвовать в модернизации морского транспорта Кубы

Представители транспортных ведомств России и Кубы обсудили участие российских компаний в модернизации портов Кубы в рамках III Заседания смешанной комиссии по морскому транспорту.
Коммерсантъ 04:50
Общество

Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку

Гончарук заявил, что одной из главных задач правительства на ближайший год станет снижение процентов по ипотеке до 10 процентов и меньше.
Lenta.ru 04:30
Хоккей

Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»

Газета.Ru 00:40
Армия и оружие

США поставят Индии вертолеты и военную технику на $3 млрд

Вашингтон и Нью-Дели договорились о поставках вертолетов и другой военной техники более чем на $3 млрд, объявил президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 05:15
Общество

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
REGNUM вчера в 22:51
Гаджеты

Apple хочет сделать полностью стеклянный iPhone

Американская компания Apple создает полностью стеклянный iPhone. На гаджет уже получен патент под номером 20200057525.
Shraibikus News 22 февраля в 14:51
Гаджеты

Складным смартфонам Samsung грозит дефицит из-за коронавируса

Коронавирус может спровоцировать дефицит складных смартфонов Galaxy Z Flip и Samsung, Galaxy Fold.
ToDay News Ufa 02:35
Происшествия

Потоп в украинской столице: возле метро «Сырец» забил гейзер

Возле станции метро «Сырец» в Киеве затопило проезжую часть, а посреди лужи образовался гейзер, из которого хлещет вода.
Украина.ру 04:22
Происшествия

Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео

В Петербурге автомобиль Mini Cooper протаранил ограждение и упал в Фонтанку, сообщает Пятый канал.
РИА Новости 03:10
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Афганистане

В регионе объявлено чрезвычайное положение. По последним данным, число заболевших новым видом пневмонии в Китае превысило 77 тысяч человек.
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Общество

Немецкий диетолог назвал продукты, которые вызывают бессонницу

Немецкий диетолог Хайдрун Шуберт рассказал, что употребление отдельных продуктов в вечернее время может вызывать проблемы со сном, включая бессонницу.
Комсомольская правда 01:32
Футбол

«Челси» объявил о согласовании пятилетнего контракта с Зиешем

«Челси» подтвердил договоренность с вингером «Аякса» Хакимом Зиешем о летнем переходе в лондонский клуб.
Бомбардир.ру вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой назвал ведущую Бенджамином Баттоном

Муж Леры Кудрявцевой показал фанатам архивный снимок, сделанный в самом начале отношений, зародившихся девять лет назад.
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Армия и оружие

Израиль нанес ракетные удары по боевикам в окрестностях Дамаска

Интерфакс вчера в 18:33
Происшествия

МЧС не обнаружило радиоактивную плитку у станции «Ростокино» в Москве

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что проверят информацию о радиоактивной плитке у платформы "Северянин" в Москве.
РИА Новости вчера в 12:43
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Федотов, Токранов, Галиев и Марченко признаны игроками недели в КХЛ

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РИА Новости 04:32
Общество

Из-за аномального тепла в Москве распустились подснежники

В связи с аномально теплой погодой в столичном регионе досрочно распустились подснежники, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник.
Интерфакс 04:21
Общество

Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля

Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
REGNUM вчера в 12:23
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