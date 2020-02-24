Политика
ИзвестияПушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.
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с чего всё началось
«Оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь?» — написал Пушков в Twitter.RT на русском00:39
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Экономика
Курганский «Водный союз» опротестует решение по тарифам на воду
Курганское предприятие АО «Водный Союз» приняло решение обратиться с апелляционной жалобой на решение Курганского областного суда от 21 февраля отказать в иске по оспариванию базового тарифа на водоснабжение и водоотведение 2019 года, на основе которого утверждены тарифы на ближайшие пять лет.
Политика
Журналиста МИЦ «Известия» не пустили в Латвию
Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали на три года шенгенскую визу по запросу Эстонии.
Экономика
Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%
Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
Биатлон
Адвокат: на биатлониста Логинова и Касперовича завели уголовное дело
В Италии открыто уголовное преследование российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.
Общество
В Италии четвертый человек умер от коронавируса
В Италии зафиксировали уже четвертую смерть от коронавирусной инфекции COVID-2019. 24 февраля скончался 84-летний пациент.
Происшествия
В Мытищах мать троих детей прыгнула в ледяной пруд, спасая собаку
Очевидцы засняли на видео, как педиатр из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, спасая собаку.
Спорт
Большунов порвал на себе стартовую майку после поражения на «Ски Туре»
Несмотря на поражение на «Ски Туре», Большунов сохранил уверенное лидерство в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Происшествия
В Мексике пропала 15-летняя россиянка
Кино
Фото со съемок Венома
Известный звёздный фотограф Грег Уильямс опубликовал новые фотографии со съёмок второй части «Венома».
Общество
Россия намерена участвовать в модернизации морского транспорта Кубы
Представители транспортных ведомств России и Кубы обсудили участие российских компаний в модернизации портов Кубы в рамках III Заседания смешанной комиссии по морскому транспорту.
Общество
Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку
Гончарук заявил, что одной из главных задач правительства на ближайший год станет снижение процентов по ипотеке до 10 процентов и меньше.
Хоккей
Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»
Армия и оружие
США поставят Индии вертолеты и военную технику на $3 млрд
Вашингтон и Нью-Дели договорились о поставках вертолетов и другой военной техники более чем на $3 млрд, объявил президент США Дональд Трамп.
Общество
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
Гаджеты
Apple хочет сделать полностью стеклянный iPhone
Американская компания Apple создает полностью стеклянный iPhone. На гаджет уже получен патент под номером 20200057525.
Гаджеты
Складным смартфонам Samsung грозит дефицит из-за коронавируса
Коронавирус может спровоцировать дефицит складных смартфонов Galaxy Z Flip и Samsung, Galaxy Fold.
Происшествия
Потоп в украинской столице: возле метро «Сырец» забил гейзер
Возле станции метро «Сырец» в Киеве затопило проезжую часть, а посреди лужи образовался гейзер, из которого хлещет вода.
Происшествия
Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео
В Петербурге автомобиль Mini Cooper протаранил ограждение и упал в Фонтанку, сообщает Пятый канал.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Афганистане
В регионе объявлено чрезвычайное положение. По последним данным, число заболевших новым видом пневмонии в Китае превысило 77 тысяч человек.
Общество
Немецкий диетолог назвал продукты, которые вызывают бессонницу
Немецкий диетолог Хайдрун Шуберт рассказал, что употребление отдельных продуктов в вечернее время может вызывать проблемы со сном, включая бессонницу.
Футбол
«Челси» объявил о согласовании пятилетнего контракта с Зиешем
«Челси» подтвердил договоренность с вингером «Аякса» Хакимом Зиешем о летнем переходе в лондонский клуб.
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой назвал ведущую Бенджамином Баттоном
Муж Леры Кудрявцевой показал фанатам архивный снимок, сделанный в самом начале отношений, зародившихся девять лет назад.
Армия и оружие
Израиль нанес ракетные удары по боевикам в окрестностях Дамаска
Происшествия
МЧС не обнаружило радиоактивную плитку у станции «Ростокино» в Москве
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что проверят информацию о радиоактивной плитке у платформы "Северянин" в Москве.
Хоккей
Федотов, Токранов, Галиев и Марченко признаны игроками недели в КХЛ
Галиев стал лучшим форвардом недели, набрав 7 очков (2 шайбы + 5 передач) в трех проведенных матчах, в которых "Ак Барс" одержал две победы при поражении от московского "Спартака" (3:6). Галиев набирал очки в каждом из проведенных матчей.
Общество
Из-за аномального тепла в Москве распустились подснежники
В связи с аномально теплой погодой в столичном регионе досрочно распустились подснежники, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник.
Общество
Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля
Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.