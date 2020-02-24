с чего всё началось

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.

Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины

Экономика Курганский «Водный союз» опротестует решение по тарифам на воду Курганское предприятие АО «Водный Союз» приняло решение обратиться с апелляционной жалобой на решение Курганского областного суда от 21 февраля отказать в иске по оспариванию базового тарифа на водоснабжение и водоотведение 2019 года, на основе которого утверждены тарифы на ближайшие пять лет.

Политика Журналиста МИЦ «Известия» не пустили в Латвию Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали на три года шенгенскую визу по запросу Эстонии.

Экономика Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900% Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.

Кино Фото со съемок Венома Известный звёздный фотограф Грег Уильямс опубликовал новые фотографии со съёмок второй части «Венома».

Общество Россия намерена участвовать в модернизации морского транспорта Кубы Представители транспортных ведомств России и Кубы обсудили участие российских компаний в модернизации портов Кубы в рамках III Заседания смешанной комиссии по морскому транспорту.

Общество Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку Гончарук заявил, что одной из главных задач правительства на ближайший год станет снижение процентов по ипотеке до 10 процентов и меньше.

Гаджеты Apple хочет сделать полностью стеклянный iPhone Американская компания Apple создает полностью стеклянный iPhone. На гаджет уже получен патент под номером 20200057525.

Общество Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Афганистане В регионе объявлено чрезвычайное положение. По последним данным, число заболевших новым видом пневмонии в Китае превысило 77 тысяч человек.

Общество Немецкий диетолог назвал продукты, которые вызывают бессонницу Немецкий диетолог Хайдрун Шуберт рассказал, что употребление отдельных продуктов в вечернее время может вызывать проблемы со сном, включая бессонницу.

Хоккей Федотов, Токранов, Галиев и Марченко признаны игроками недели в КХЛ Галиев стал лучшим форвардом недели, набрав 7 очков (2 шайбы + 5 передач) в трех проведенных матчах, в которых "Ак Барс" одержал две победы при поражении от московского "Спартака" (3:6). Галиев набирал очки в каждом из проведенных матчей.

Общество Из-за аномального тепла в Москве распустились подснежники В связи с аномально теплой погодой в столичном регионе досрочно распустились подснежники, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник.